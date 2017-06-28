Директор стадиона в Молодечно забирал себе зарплату уборщика, которого не было 6 28.06.2017, 19:03

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«Мертвая душа» приносила спортивному функционеру неплохой доход.

Директор Молодечненского стадиона присваивал зарплату фиктивного уборщика, рассказали корреспонденту БелТА в пресс-службе УВД Миноблисполкома, пишет kyky.org.

Дело было так: в период с 2013 года по 2017-й на городской стадион был трудоустроен человек на должность уборщика. Однако человек фактически не работал, хотя ежемесячная зарплата исправно ему поступала. Именно эти деньги и забирал себе директор. При этом, двое существующих уборщиков приходили на работу, работали и о «наличии» третьего коллеги не подозревали.

В ОБЭП Молодечненского РОВД рассказали: «В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий мы пришли к выводу, что начисленные суммы директор стадиона регулярно снимал с карточки и использовал деньги по собственному усмотрению. Общая сумма похищенного составляет почти 13 тысяч белорусских рублей».

Сейчас в отношении директора заведено уголовное дело, проводится расследование.