«Что-то упало на головы начальства в Минобразовании» 6 28.06.2017, 19:34

Белорусы в штыки приняли новые «письма счастья» для студентов.

Инициатива властей распределить в обязательном порядке всех выпускников вызвала неоднозначную реакцию, пишет «Салiдарнасць».

Напомним, на днях белорусские вузы получили поручение правительства о том, что все выпускники должны быть трудоустроены. Теперь университетам и институтам надо «дополнительно проработать» вопрос и «обеспечить стопроцентное распределение»,

Такая «забота» государства не прошла незамеченной. Вот только особого энтузиазма она не вызвала.

«Минобр превратил университеты в конторы по выполнению идеологических приказов»

Вот так отреагировали на «нововведение» пользователи Байнета:

«Стране не хватает рабов»

«И после этого выпускникам еще впаривают, что чем на этом «клочке» земли им нигде не будет лучше?»

«Все идет к тому, что независимо от специальности все студенты поедут в колхозы быкам хвосты крутить».

«Введение крепостного права на подходе».

«С такими темпами процветания, рабочие места надо забивать с первого класса».

«Будет два года стажа в помойке с з/п около 260 рублей в большинстве случаев... Ребенок ждет не дождется окончания «заботы государства» — еще год остался. А так да — язык и второй диплом в процессе, потом бегом из РБ».

«Стране не хватает рабов».