«Тунеядцы» не хотят «собирать камни» и «перебирать картошку» 6 28.06.2017, 19:57

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Репортаж с почти безлюдной ярмарки вакансий.

С марта в Минске трудоустроены 1928 школьников, 120 студентов и 116 учащихся из профессионально-технических учебных заведений. Для учащейся и студенческой молодежи сегодня даже организовали специальную ярмарку вакансий. Предложения были. Спрос — так себе. Тем же школьникам предлагали работу за 300 рублей. Ребятам постарше — за 400. А одной из самых сладких была вакансия контролера, пишет onliner.by.

Ближе к финишу Партизанского проспекта стоит Дворец детей и молодежи «Золак». Утром здесь наблюдается красивейшее панно и почти отсутствующая молодежь. Работа как будто никому не нужна.

Появляются отец с сыном. Крутятся по залу, очень оперативно получают нужную информацию, уходят. Парню 17 с половиной лет, поступает.

— По моим ощущениям, процентов 90 вакансий для совершеннолетних, — говорит его папа. — Моему сыну до 18-летия еще полгода. Но что-то нашли. В основном это выкладка товара — «Белмаркет», «Азарэнне». Правда, в «Белмаркете» все уже укомплектовано, надо ездить в Заславль, а это не очень хорошо.«Азарэнне» — с 10 июля перезвонить.

Молодой человек сдал ЦТ. До того как станет ясно, поступил или нет, надо поработать. Папа так решил.

— Основной смысл — чтобы он был при деле в этот непонятный период. Предлагают где-то 300 рублей. Нормально, я считаю: и занят, и денег заработает. Ну и привыкнет к взрослой жизни. Поймет, что лучше хорошо учиться и в офисе сидеть на хорошей должности.

Аншлага нет. Устроители ярмарки говорят, что очень ее ждут. Все-таки мероприятие организовывалось специально под старшеклассников и студентов.

— Так, может, мы всех уже трудоустроили? — шутят представительницы комитета по труду, занятости и социальной защите. — Ну, не всех, но многих, активно же работаем в последнее время в этом направлении.

Появляется тройка мужчин не призывного возраста. Ходят по залу. Исчезают.

Идем к столику «Минсктранса». Объявление предлагает одну из самых высоких зарплат по залу — 620 рублей в среднем. Но это хороший вариант. Вообще же ставка составляет 270. Остальное определяет количество штрафных квитанций.

— Единственная актуальная вакансия — контролер. Подростков не берем. Надо быть совершеннолетним. Никаких судимостей. Эмоциональная устойчивость, коммуникативность. Ищем не только молодежь. Лишь бы не пенсионного возраста. Есть тестирование и период обучения. Тестирование — оценка психологической устойчивости и собеседование. В целом этих этапов не один. Надо максимальная уравновешенность, воспитанность, — говорят представители предприятия.

Самая доступная вакансия — укладчик товара. Можно вынуть что-то около 300 рублей. За кассами работа с деньгами, больше ответственности, туда подростков уже не пускают.

Девушка из «Рублевского» отмечает, что сеть работает только с совершеннолетними. Укладчик-упаковщик может получить 400 рублей. Уборщик — 410. Грузчик — 450.

— Грузчики и упаковщики работают два через два по 12 часов. В отделе кадров приличное оживление. Желающие есть. Нареканий со стороны завмагов молодежь не вызывает. Многие студенты подрабатывают у нас укладчиками. Вот с середины июня устроили человек 10. У ребят как раз закончились сессии.

Ближе к 11 в зале появляется организованная группа подростков. Оказывается, из 9-го лицея автомобилестроения. В основном первокурсники — 15—16 лет. К слову, у лицея налажено сотрудничество с МАЗом, который берет на лето 30 человек с окладом 400—500 рублей. Учащиеся работают слесарями-сборщиками согласно получаемой квалификации. Первокурсников особо не привлекают. Потому на ярмарку привели желающих. Правда, желали они не особо. Покрутились минут пять и вышли.