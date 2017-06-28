Следователь - избитому наблюдателю: Это ты так упал неудачно? 28.06.2017, 20:17

Избитому наблюдателю «Весны» отказали в возбуждении уголовного дела против МВД.

Старший следователь Первомайского районного отдела Следственного комитета г. Минска Рябцев А.А., проводивший проверку, опросил молодого человека и заключил:

«В ходе проведенной проверки доводы Лойко А. о неправомерных действиях сотрудников милиции не нашли своего подтверждения. В настоящее время при таких обстоятельствах в действиях сотрудников милиции отсутствуют признаки состава преступления».

Следователь постановил в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников милиции по заявлению Лойко А. о причинении ему телесных повреждений отказать за отсутствием общественно-опасного деяния, пишет «Весна».

Алексей Лойко отмечает, что после задержания 25 марта, он был доставлен в больницу, где провел девять дней. Медики установили у наблюдателя закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб в области поясницы, кровоподтеки мягких тканей головы, кровоподтеки лучезапястного сустава и мягких тканей рук. Алексей Лойко написал заявление на неправомерные действия сотрудников милиции и ОМОНа, проводивших его и других наблюдателей задержание, и прошел судебно-медицинское обследование. После чего ему звонили из РУВД и настаивали на том, чтобы он забрал свое заявление.

Молодой человек поясняет:

«Я ходил к следователю, просил ознакомить с материалами проверки и результатами судебно-медицинской экспертизы, но он мне отказал, сославшись на то, что ознакомление не предусмотрено. Я уточнил, были ли установлены лица, которые меня избили, следователь сказал, что да, но эти лица засекречены. Также я просил следователя опросить свидетелей с моей стороны, которые видели задержание, однако, и этого следователь не сделал.

Очевидно, что следователь не был заинтересован в оценке правомерности действий сотрудников милиции. Он лишь цинично пошутил, спросив: “Это ты так упал неудачно, или по тебе пробежался ОМОН, когда штурмовал квартиру?”

А в вынесенном постановлении Рябцев А.А. вообще ни слова не сказал о том, применялась ко мне физическая сила или нет, насколько вообще действия сотрудников милиции были законными.

Интересно, что при опросе следователь у меня поинтересовался, почему именно я пошел открывать дверь, когда в нее позвонили, спросил, выкрикивал ли я лозунги в квартире, печатал ли листовки и готовил ли массовые беспорядки».

С таким решением Следственного комитета Алексей Лойко не согласен, считает, что проверка была проведена поверхностно и планирует обратиться с жалобой в прокуратуру Первомайского района г. Минска.

Напомним, 25 марта во время налета на офис ПЦ «Весна» на проспекте Независимости, 78а были задержаны 57 человек - правозащитники, наблюдатели, журналисты, в том числе иностранные, которые пришли на инструктаж по мониторингу акции ко Дню Воли.