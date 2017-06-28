Бывший «президент» Приднестровья тайно уплыл в Молдову 28.06.2017, 20:56

Евгений Шевчук

Фото: РИА «Новости»

Евгения Шевчука обвиняют в хищении государственных средств.

Бывший «президент» Приднестровья Евгений Шевчук тайно покинул непризнанную республику и бежал в Молдову, пишет ria.ru.

Как рассказал спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба, в ночь на 28 июня Евгений Шевчук «пересек реку Днестр на плавсредстве и удалился с территории Приднестровской Молдавской республики».

Евгений Шевчук возглавлял Приднестровье с 2011 по 2016 год. Сейчас его подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах. 28 июня Верховный совет по просьбе прокурора ПМР лишил Шевчука неприкосновенности.