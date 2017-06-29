Патриот Алесь Евдахо: На заявления одного «деятеля» внимания не обращаю 2 29.06.2017, 7:42

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Алесь Евдахо

Фото: svaboda.org

Абсурдность «дела патриотов» хорошо чувствовалась за стенами СИЗО №1

Вчера были отпущены из-под стражи некоторые фигуранты дела патриотов, среди них — распространитель белорусских книг Алесь Евдахо. Корреспондент nn.by побеседовал с ним сразу после освобождения.

«Содержание было более-менее. На Володарского условия содержания были лучше. Лучше отношение, больше места. Если не считать пыткой форму задержания, то никаких пыток не было.

Алесь Яўдаха (у цэнтры) зь сябрамі пасьля вызваленьня

Людям, что находились рядом со мной, было лучше видно, как меня задерживали. Мне дали в морду — и забросили в бусик. Что касается здоровья, то я прекрасно себя чувствую, удавалось поддерживать форму.

Алесь Яўдаха зь сябрамі і бацькам (справа)

Я телек не смотрю, на заявления одного деятеля внимания не обращаю, поэтому я вообще не был в курсе ситуации о каких-то боевиках. У меня еще даже не успела мелькнуть какая бы то ни было мысль, мне сразу все рассказали парни, которые меня задерживали: «Тебе что, плохо жить в этой стране?»

Вчера в коридорах видел кого-то из ребят. Я так понимаю, что нас перевели в режим «лайт». Раньше в коридорах с «подельниками» не пересекались. У меня был один-два допроса. Я сначала дал показания по «беспорядкам», потом ко мне приходили объявить второе обвинение, я отказался давать показания. Два с половиной месяца я так просидел без ничего, а после того как дело передали в Следственный комитет, то я минимально пообщался с новой женщиной-следователем.

Газеты, письма получал. Степень цензуры мне не известна. К сожалению, газеты, на которые меня подписали, игнорировали чемпионат Беларуси по футболу, поэтому не знал, как там минское «Динамо».

Получился как бы трехмесячный отпуск на работе. Посмотрим, в каком там состоянии все теперь».

Напомним, что вчера на свободу из СИЗО №1 в Минске вышли еще четверо политзаключенных-патриотов: <Владимир Румянцев, Тимур Пашкевич, Алесь Евдахо и Виктор Данилов. За решеткой остаются еще семеро политзаключенных по сфабрикованному КГБ «делу патриотов».