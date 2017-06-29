В Жодино установили Эйфелеву башню 9 29.06.2017, 7:47

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Для этого частный бизнес и госпредприятия обложили специальным побором.

В Жодино на проспекте Мира устанавливают первые кованые фонари. Одна из главных городских улиц меняет свой облик. Благоустройство проходит с «добровольно-принудительным» участием предприятий и предпринимателей города.

Предложение о создании аллеи кованных фонарей распространилось в деловых кругах и быстро нашло отклик. В большинстве своем авторы оригинальных фонарей пожелали отразить в них суть деятельности своего предприятия, сообщает ex-press.by.

Фонарь в образе Эйфелевой башни — символ ОАО Элегант.

Фигура кузнеца от Кузнечного завода тяжелых штамповок.

Фонарь в виде подъемного крана — символ Строительного управления.

От Жодинского торгового центра — фонарь с изображением Бога торговли.

Печь со свежевыпеченным хлебом символизирует Жодинский хлебозавод.

Фонарь от ОАО «БЕЛАЗ-СЕРВИС», входящее в холдинг «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»

Фонарь от БПС-Сбербанка.

К концу лета на четной стороне проспекта Мира будут стоять фонари, которые установят предприятия города, на нечетной благоустройство проведут местные бизнесмены. Для этого Совет предпринимателей города создал «специальный фонд».

Кроме аллеи фонарей со стороны парка — от Главпочтамта до главной городской сцены — появится аллея «Звездное небо» с неоновыми нитями над пешеходной частью и зонами отдыха, а также сухой фонтан. Улицы города украсят малые архитектурные формы.