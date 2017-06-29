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В Венесуэле нашли атаковавший Верховный суд вертолет

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  • 29.06.2017, 8:19
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Однако поднявшего мятеж против Мадуро полицейского в нем уже не было.

Венесуэльские власти обнаружили вертолет, который атаковал здание Верховного суда в столице страны Каракасе. Об этом 28 июня сообщил в эфире телеканала Venezolana de Television вице-президент Тарек эль-Айссами (перевод – gordonua.com).

«Вертолет был найден на севере штата Варгас в районе побережья. Мы продолжаем поиск террориста», – рассказал он.

К решению этой задачи привлечены специальные подразделения силовых структур.

27 июня вертолет, принадлежащий корпусу научных, уголовных и криминалистических расследований полиции Венесуэлы, облетел Каракас с призывом к неповиновению и атаковал здание Верховного суда. По словам президента Николаса Мадуро, с вертолета сбросили две гранаты, но сработала только одна.

Сведений о пострадавших не поступало.

Угнанным вертолетом управлял офицер Оскар Перес, имеющий специальную военную подготовку и опыт службы в элитных силовых подразделениях, который в своем видеобращении потребовал отставки Мадуро.

С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные манифестации. Протестующие обвиняют президента страны в узурпации власти. Число пострадавших превысило 1,3 тыс. человек, свыше 3,1 тыс. были задержаны.


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