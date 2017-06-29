Белорусам готовят новый «бензиновый сюрприз» 1 29.06.2017, 9:31

7,365

Фото: РИА Новости

Цены на топливо могут начать расти.

В третьем квартале текущего года наша страна получит 4,5 миллиона тонн российской нефти. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Ранее предполагалось, что за указанный период Беларусь получит 7 миллионов тонн российской нефти.

Почему Кремль урезал поставки «черного золота»?

Желиба: Возможно, Россия в качестве наказания ограничивает поставки нефти

— Опять какие-то «терки» между Беларусью и Россией, — предполагает в комментарии «Завтра твоей страны» экономист Борис Желиба. — Отношения между нашими странами по топливно-энергетическим вопросам всегда были неровные. Может, они опять в чем-то не сошлись, и Россия в качестве наказании огранивает поставки нефти.

По словам доктора экономических наук, никаких резких колебаний на нефтяном мировом рынке сейчас нет.

— Цена на нефть, правда, стала ниже, она не превышает 50 долларов за баррель по лучшим маркам, но это не обвал. Добыча в России и в других странах тоже более менее стабильна, — отмечает профессор.

Эксперт напоминает, что Москва обещала поставить Минску 18 миллионов тонн нефти на переработку и еще 6 миллионов тонн разрешила реэкспортировать.

Борис Желиба не исключает, что очередной спор между союзниками разрешится, Россия пересмотрит свою позицию и в четвертом квартале увеличит поставки нефти.

Правда, по его мнению, наверстать 2,5 миллиона тонн за квартал будет сложно, поскольку возможности нефтепроводов не безграничны.

— Вопрос в том, на полную ли мощность они сейчас гонят нефть в страны ЕС, которые сокращают потребление российских энергоносителей. Возможно, резервы тут будут, — полагает собеседник.

Он не увязывает напрямую появление информации о сокращении поставок нефти с предстоящей 30 июня встречей Лукашенко и Путина в Москве.

— Это был бы жест с российской стороны с целью понизить переговорные позиции Лукашенко. Конечно, это можно было бы приурочить к визиту главы Беларуси. Но, на мой взгляд, тут какая-то другая причина, — считает Борис Желиба.

Марголин: Нефтяная война будет то затухать, то вспыхивать

Экономист Лев Марголин отмечает, что если белорусская сторона не даст объяснений: почему отечественные НПЗ не в состоянии переработать запланированные объемы нефти, то это «будет означать очередной виток нефтяной войны».

— Других объяснений я не вижу, потому что Беларусь крайне заинтересована в максимальном наверстывании упущенного, — полагает эксперт.

По его словам, для бюджета Беларуси сокращение поставок российской нефти обернется потерями, поскольку казна недополучит экспортной и таможенной пошлин.

— Это основной источник доходов для бюджета. Мы получаем российскую нефть беспошлинно, а продаем с применением унифицированной с россиянами экспортной пошлины, которая остается в белорусском бюджете, — говорит экономист.

Он также подчеркивает, что и отечественные нефтеперерабатывающие заводы недополучат прибыли.

— Не исключено, что опять повысят цены на нефтепродукты для населения, чтобы таким образом немного компенсировать потери, — прогнозирует собеседник.

Экономист полагает, что полного окончания нефтяной войны между Беларусью и Россией не будет, поскольку слишком разные интересы у двух стран.

— Она будет то затухать, то вспыхивать. Сейчас, наверное, есть вещи, по которым не удалось договориться, либо возникло нечто новое. Это могут быть политические, военные или экономические разногласия, — предполагает Лев Марголин.