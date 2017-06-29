Как вернуть деньги, уплаченные по декрету о «тунеядцах» 10 29.06.2017, 15:27

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Правозащитник поделился опытом жительницы Дятловского района, выигравшей борьбу с налоговой.

Государство приостановило борьбу с «тунеядцами»: декрет №3 отправлен на доработку, а уплаченные налоги обещали вернуть. Вот только с возвращением денег «тунеядцам» никто не спешит.

О редчайшем случае, когда жительнице Дятловского района все же удалось вернуть уплаченный налог, «Беларускай праўдзе» рассказал руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек.

– Пока мы располагаем только одним фактом возврата налогового сбора гражданину. Понадобилось неимоверное терпение жительницы Дятловского района Гродненской области Татьяны, чтобы получить свои семейные сбережения обратно. Налоговая инспекция не аннулировала извещение, поскольку в 2015 году женщина работала меньше 183 дней. Однако она воспользовалась нашим советом и в соответствии ст. 43 Налогового кодекса Беларуси обратилась с обращением в Дятловский райисполком с ходатайством об освобождении от уплаты сбора на финансирование государственных расходов, описав свою сложную жизненную ситуацию.

Налоговая инспекция по решению райисполкома выплатила Татьяне излишне уплаченную сумму налогов в размере 169 рублей 58 копеек. Для нее была огромная победа: эти деньги нужны ей на лекарства. А в регионах, сами понимаете, работы нет.

– В какой срок гражданину можно истребовать излишне уплачиваемую сумму налогов?

– Согласно ст.60 Налогового кодекса РБ, вернуть излишне уплачиваемую сумму налогов можно не позднее 3-х лет со дня уплаты указанной суммы.

– Какой алгоритм действий предложите людям, чтобы они могли потребовать излишне уплачиваемую сумму налогов?

– Первое – не лениться, а настойчиво бороться за свои права. Никто, кроме вас, не будет писать жалобы, заявления и вести переписку с госорганами. Мы, правозащитники, даем людям направление движения и как двигаться к устранению препятствий.

Второе – написать заявление в райисполком об освобождении от уплаты сбора на финансирование государственных расходов. Только не просто написать, что человек находиться в сложной жизненной ситуации, а подтвердить бумагами, доказательствами, т.е. подробно, – иначе не освободят.

Третье – после того, как будет решение райсиполкома об удовлетворении ходатайства заявителя, гражданин обращается в налоговый орган по месту жительства, где ему и вернут деньги.

– Люди рассказывают вам о своих победах?

– Бывает по –разному, кто-то и забывает позвонить, а с кем-то до сих пор в контакте. Могу сказать, что по нашему архиву мы смогли освободить от налога граждан на общую сумму 4 200 долларов США. Вот это и есть минуты славы в нашей деятельности. Кстати, они мне написали, что придут на суд меня поддержать. Добро всегда возвращается. В целом у меня хорошее впечатление от кампании и от наших людей. Они умные и ответственные. Около 30 тысяч заявлений, ходатайств, жалоб написали за это время. Можем, когда нужно, организоваться. Не было у меня такой массовой кампании по обращениям к чиновникам.

Хочу сказать спасибо Дятловскому райисполкому, налоговой инспекции, которые правильно разъяснили Татьяне о том, как ей поступить в ее ситуации с возвращением ей денег.