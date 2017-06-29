Почему Россия рухнет 5 Аркадий Бабченко, «Новое время»

29.06.2017, 19:01

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Аркадий Бабченко

Несуществующая страна, воюющая несуществующим спецназом на несуществующей войне против несуществующего фашизма.

Истории с российским спецназом в Украине меня каждый раз поражают. И совсем не потому, что Россия постоянно отрекается от своих пленных. Это-то как раз нормально. Если ты идешь служить диверсантом, ты должен понимать, что отныне ты – увлился еще вчера, тебя там нет, ты никто, поехал сам в отпуск. Нет, дело в другом.

Позавчера в Луганской области взят в плен боец 22-ой бригады спецназа ГРУ. Диверсионно-разведывательная группа пошла на выход, засветилась, попала в засаду, сдалась. Группа шесть человек. Два пулемета.

До этого, как мы помним, под Счастьем в плен были взяты еще двое бойцов спецназа ГРУ – капитан Ерофеев и сержант Александров. Выдвинулись для доразведки в район ТЭС, оказалось, что позиция ВСУ, которую они считали оставленной, оставлена не была, попали под огонь, были взяты в плен.

Каждый раз, когда я читаю такие новости, я их не понимаю. Казалось бы, пора бы уже привыкнуть, но все равно каждый раз удивляюсь, как гимназистка.

В шестидесятых годах, когда на базе Рязанского училища ВДВ была создана отдельная, девятая, учебная рота, которая и занималась подготовкой офицеров спецназа (аббревиатура ГРУ тогда не употреблялась, был просто «спецназ», потому что спецназ в принципе может быть только один), занималась секретно, даже абитуриенты училища не знали, что такая рота вообще есть и что вообще существует такая штука, как спецназ – она выпускала офицеров с дипломом референтов-переводчиков языка одного из вероятных противников: английский, немецкий, французский или китайский. Позднее к ним добавились фарси или пушту. Выпускалась всего одна рота в год.

Потом на основе этого костяка начали формироваться бригады спецназа. На данный момент, насколько можно судить из открытых источников, в составе ГРУ ГШ – семь бригад и один полк. Точная численность неизвестна, но Википедия говорит, что от шести до пятнадцати тысяч человек.

Дивизия спецназа! Если у вас есть дивизия спецназа, это может означать только одно – у вас вообще нет спецназа. Рэмбо – товар штучный. И дорогой. Дивизий Рэмбо быть не может. По определению.

Подготовка офицера спецназа всегда была выше, чем даже подготовка офицера-десантника, но основную ставку в спецназе все равно всегда делали на мозги.

Мой знакомый, воевавший в Афгане как раз офицером спецназа, говорил, что у него в группе людей с образованием ниже средне-специального не было. А это срочники, обычные рядовые.

Лет десять назад, делая интервью с одним из офицеров спецназа в тамбовской бригаде, я думал уже только о том, что он без мата не может связать двух слов. Про качество срочников я вообще молчу. Какой уж тут язык вероятного противника. Когда я слушал Александрова, я никак не мог отделаться от мысли, что это говорит ребенок. Инфантилизм, как и было сказано.

В какой-то период, когда все на фиг разваливалось, ставку на мозги делать перестали и начали делать ставку на объем мышц. В спецподразделения начали набирать обычных быков, по принципу «чем банка больше, тем лучше». Сейчас, глядя на физическую подготовку очередных пленных – да и все того же капитана Ерофеева – я понимаю, что прошел и этот период.

Одна из заведующих одной психофизиологической лаборатории КГБ как-то говорила мне: «Это не сложно. Хочешь, я и тебя могу научить. Ты будешь высыпаться за четыре часа. Полностью восстанавливаться. А после этого можно повысить твой болевой порог. Я могу научить тебя, как переносить пытки. До известного предела, конечно, но тем не менее. Как вести себя в плену. В заложниках»

То есть настоящий спецназ, это не только мозги, не только физическая, боевая, диверсионная подготовка, но еще и психофизиология.

Согласно Уставу внутренней службы ВС РФ «военнослужащий, захваченный противником в плен, при допросе имеет право сообщить только свою фамилию, имя, отчество, воинское звание, дату рождения и личный номер».

И вот мы в прямом эфире наблюдаем, как двое военнослужащих спецназа ГРУ, элиты элит, попадают в плен и в первые же минуты, белея от страха, сдают всех и вся, со всеми потрохами, нагора вываливая всё, что знали. Даже я, когда меня в плену избивали до потери сознания – даже я, бумагомарака – вел себя достойнее.

Спецназ ГРУ ГШ – это диверсионные подразделения, созданные для того, чтобы взрывать пусковые шахты ракет противника, действуя автономно в глубочайшем тылу. Их учат диверсиям. Их только этому и учат. Их натаскивают на это. Годами. Ну, теоретически. Должны, по крайней мере. Это же спецназ.

И тут мы раз за разом видим, как сначала одна группа спецназа выдвигается для доразведки, посмотреть, нет ли кого в котельной (коптер двадцать тысяч в любом магазине стоит, камера еще пять, двадцать первый век на улице), натыкается на противника, рассекречивается, бросает двоих раненых, которые сдают потом с потрохами все что знают; то вторая группа выходит в рейд как на прогулку, рассекречивается сразу на выходе, и, имея два пулемета и одного снайпера на четверых, заходит прямиком в засаду и сдается.

Разведгруппа отряда специального назначения главного разведывательного управления.

Диверсанты. Глубинная разведка. Элита элит.

В этой стране нет ничего. Эта страна – фейк. Фейк полный и абсолютный. От начала и до конца. От верха и до низа. Они начинают священную войну против фашизма за деревню Лопыревка Луганской области, ведут её так, как будто это еще одна Великая отечественная, развивают такую пропаганду, какой позавидовал бы даже Эренбург в сорок первом, строят полицейское милитаристское государство, ведущее захватнические войны, вбухивают триллионы в армию, захватывают соседние страны, начинают еще одну войну на второй фронт, отправляют авианосец к далеким берегам – а потом выясняется, что в элите элит у них на Новой Великой Отечественной воюют двадцатилетние инфантилы, которые только три месяца как контракт заключили и ничего, кроме понтовых фотографий с флагом разведки делать неспособны, авианосец теряет ход посреди славного похода, два самолета падают у него за борт, так как трос аэрофинишера пришел в негодность, а Путин показывает Стоуну фильм про атаку американских «Апачей» с озвучкой атаки украинских летчиков.

Несуществующая страна, воюющая несуществующим спецназом на несуществующей войне против несуществующего фашизма и гордящаяся своим несуществующим величием. Когда-нибудь все это обязательно рухнет. Других вариантов просто нету.

Аркадий Бабченко, «Новое время»