Нина Шидловская: Завтра будем ждать освобождения оставшихся политзаключенных 1 29.06.2017, 20:32

Нина Шидловская

Мирослав Лозовский и Виктор Мороз - последние политзаключенные по «делу патриотов», которые еще остаются в СИЗО.

Сегодня из «Володарки», где после обеда еще оставалось семь политзаключенных, одного за другим освободили пять человек.

Как рассказала «Свабодзе» общественная активистка Нины Шидловская, которая опекала фигурантов «дела патриотов», нет точных сведений о том, будут ли освобождены в скором времени бывший лидер «Белого легиона» Мирослав Лозовский и Виктор Мороз.

«Здесь, у «Володарки», мы побудем еще до 8 вечера, но, скорее всего, сегодня их уже не освободят. Тогда восстановим «вахту» завтра, полагаю, с 16 часов будем ждать. Должны освободить, так как дело явно развалилось, чего их держать?» - сказала Нина Шидловская.