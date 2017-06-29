Начался снос домов в Тракторном поселке Минска 1 29.06.2017, 20:39

Фото: «Радыё Свабода»

Власти проигнорировали многочисленные просьбы жителей поселка об отмене решения о сносе их домов.

В Тракторном поселке в Минске начали сносить малоэтажную застройку. Вместо 2-этажных домов в квартале улиц Стахановской, Клумова, Щербакова, Чеботарева намерены возвести панельные дома «нового поколения», передает «Радыё Свабода».

Ранее местные жители направили в администрацию Партизанского района и администрацию Лукашенко обращение со 176 подписями. Просьба была одна — отменить решение о сносе их домов.

Авторы отмечают, что проект застройки территории 5—7-этажными домами был утвержден 10 лет назад. С течением времени он устарел и был скорректирован, а это означает необходимость нового общественного обсуждения всего проекта.

Активисты и неравнодушная общественность надеялись, что их многочисленные просьбы и петиции будут услышаны властями, а город избежит очередного конфликта и противостояния.

Однако публичное обсуждение конфликтной ситуации администрация Партизанского района Минска назначила только на сегодняшний вечер — фактически после того, как тяжелая техника приступила к разрушения местной застройки.

Кстати, в обращении подписанты просят районную администрацию установить памятный знак, посвященный основанию поселке, который одним из первых возник в разрушенном войной Минске.