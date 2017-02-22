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Минчане встали на защиту Тракторного поселка

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  • 22.02.2017, 14:13
Фото: tut.by

Горожане собирают подписи под просьбой не сносить Тракторный поселок.

Минчане начали сбор подписей под петицией против сноса Тракторного поселка и придания ему статуса историко-культурной ценности. Петицию планируют передать в Мингорисполком и администрацию Лукашенко, пишет tut.by.

В тексте петиции авторы просят пересмотреть решение Мингорисполкома о сносе двухэтажных жилых домов в поселке Тракторного завода.

«Рашэнне аб зносе было прынята ва ўмовах адсутнасці ў паселка статуса помніка архітэктуры, але звяртаем вашую ўвагу на тое, што меркаванні чыноўнікаў і грамадскасці (у т. л. экспертаў і вялікай часткі мясцовых жыхароў) па гэтым пытанні кардынальна разышліся. Эксперты (слынныя архітэктары, гісторыкі, дзеячы культуры, турызму) сцвярджаюць, што паселак Трактарнага завода, збудаваны ў канцы 1940-х — пачатку 1950-х гадоў, з’яўляецца ўнікальным узорам савецкага прадуманага горадабудаўнічага падыходу, сімвалізуе клопат дзяржавы аб працаўніках завода. Усе збудаванні паселка ў комплексе — дбайна складзены ансамбль, у якім выверана ўсе: ад упрыгожанняў дамоў да павярховасці кожнага з будынкаў, што стварае ўтульныя, чалавека-арыентаваныя ўмовы для пражывання», — говорится в петиции.

Авторы уверены, что если снести поселок, то город потеряет один из интереснейших, как с исторической, так и с эстетической точки зрения, уголков.

«Заклікаем перагледзець пытанне аб наданні паселку Трактарнага завода (ці асобнай яго часткі) статуса архітэктурнага / гістарычнага помніка, што спрыяла б захаванню архітэктурнага вобліка горада і яго развіццю як турыстычнай зоны», — просят авторы петиции.

Напомним, вопрос сноса квартала двухэтажных домов, расположенного в границах улиц Клумова, Щербакова и Чеботарева, несколько лет обсуждался городскими архитекторами, проект меняли или откладывали на время из-за отсутствия финансирования. В итоге решение было принято и сносить дома начнут уже в ближайшее время. На месте двухэтажек должны появиться новые жилые дома не выше семи этажей. Городские активисты решили привлечь к этому вопросу внимание через бесплатные экскурсии по поселку, которые собрали несколько сотен минчан.


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