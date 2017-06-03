Юрий Хащеватский: Победить дракона 11 3.06.2017, 8:08

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Как вернуть награбленное у народа.

О том, почему незаконные поборы возобновятся и кто должен стать белорусским Ланселотом, в интервью Charter97.org рассказал известный кинорежиссер Юрий Хащеватский.

- На днях стало известно о том, что налоговая не собирается возвращать деньги, заплаченные за «тунеядство». Более того, по словам налоговиков, декрет №3 никто не отменял и он продолжает работать. Чего ждать белорусам на этот раз от властей? Получится ли вернуть свои деньги?

- Совершенно очевидно, что власти от декрета о «тунеядцах» не откажутся и будут пытаться претворить его в жизнь. Еще более очевидно, что денег, которые взяли у людей, уже никто не отдаст. Ведь власти живут по принципу: берешь чужие, а отдавать надо свои.

Опять-таки, надо что-то отстраивать, ремонтировать у себя в Дроздах – на все это нужны деньги. Надо платить ОМОНу, который их охраняет. Деньги нужны и на детей с внуками, и на роскошные поездки за границу – расходов полно! Как же власти будут сейчас возвращать эти деньги?

А теперь все будет и вовсе, как в сказке: чем дальше – тем страшнее. Поскольку денег у Дроздов все меньше и меньше, а желаний все больше и больше. И аппарат Лукашенко становится все жаднее и жаднее. Дети, опять же, у аппарата подрастают и внуки.

Надеяться гражданам Беларуси можно только на то, что мы сумеем каким-то образом объединиться против этих тараканов и пауков, которые сосут из белорусов последние соки. Другого выхода просто нет.

- Как и когда это может произойти?

- Я ждал протестов, которые опрокинули бы эту власть, еще в 1995 году, когда уничтожалась белорусская символика, разгонялся парламент и запрещалась свободная пресса. После этого Беларусь много лет жила на подачках от восточного соседа. Власти знали, что живут «на халяву», и брали подачки от России, чтобы заставить людей молчать.

Сейчас халява закончилась. И я очень хочу, чтобы белорусы вернули себе чувство собственного достоинства. Множество людей работает для того, чтобы это произошло: к белорусам обращаются через независимые СМИ, в том числе через Charter97.org, замечательные специалисты в области экономики, политики, истории.

До недавнего времени белорусы думали и ждали, что придет какой-то герой, сэр Ланселот, и сумеет опрокинуть дракона, отрубить ему голову, а точнее – все четыре головы, ведь четвертая практически уже выросла. Но жизнь – это не сказка. Таким героем должен становиться сам белорусский народ. Весной этого года он показал, что может это делать, и я очень хочу увидеть, как у него получится окончательно победить дракона.

По примеру того, как это сделали украинцы. Пусть это и было непросто, но народ в Украине заставил всех себя уважать. Очень хочу, чтобы заставили себя уважать и белорусы. Для этого каждый на своем месте должен делать то, что он может. Сплотившись и перестав прятаться за спины друг друга, мы сможем в скором времени справиться с драконом. Главное – перестать «стенать»: а кто это сделает? Никто, кроме нас. Или спрашивать постоянно: а кто вместо «него», а что будет потом? А будет вот что: как в нормальной стране, изберем нового. Если изберем плохого – переизберем. И так до тех пор, пока у власти не появится осознание того, что она отвечает перед нами. Что их отпечатки пальцев на руле нашего государства мы всегда можем снять и с их помощью предъявить свои законные требования и привлечь к ответу.

Главное – начать объединяться уже сейчас, чтобы не дать дроздовским забрать будущее у наших детей.