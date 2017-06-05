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В Витебске милиционеры жестоко избили правозащитницу

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  • 5.06.2017, 20:27

Очередной милицейский беспредел случился в отделении Железнодорожного РОВД.

Надежда Утконос сейчас недоступна. В беседе с «Белсатом» женщина рассказала, что ее везут в ИВС Железнодорожного района на Дмитрова, 7.

Надежда Утконос — правозащитник и секретарь генерального совета международной гражданской организации «За честную власть».

Женщина стала свидетелем очередного случая милицейского беспредела — сняла на видео, как сотрудники правоохранительных органов избивали людей на улице.

Сегодня она пришла узнать, что с ее заявлением. В милиции Надежде сказали, что заявления нет.

«Я пришла узнать о судьбе своего заявления. Мне сказали, что его нет. Тогда я включила камеру и показала дежурному видео и аудиозаписи. В РОВД меня не пустили, я была в фойе. Сюда выскочили три милиционера и начали забирать мобильный телефон. Я не хотела его отдавать. Втроем они избивали меня, забрали два телефона, кошелек с деньгами и очень сильно избили. Били головой о стену, выдрали колтун. Затащили в фойе, где видеокамеры, но, понятно, записи исчезнут».

Женщина признается, что у нее на телефоне был второй диктофон.

«Они не знали об этом, запись сохранилась. Позже я выложу ее в интернет. У меня забрали второй телефон после того, как я позвонила оперативному дежурному УВД Витебского облисполкома и рассказала о ситуации. Они сказали, что я административно задержана за противостояние милиции и поэтому не имею права звонить. По закону, в звонках я не ограничена, и это они сказали мне, юристу».

Активистке стало плохо, начало тошнить.

«Потемнело в глазах, мне отказывали дать воду. Когда меня стошнило в фойе, они испугались и вызвали скорую».

Перед тем, как ее забрали в больницу, Надежда Утконос написала заявление на имя начальника УСК, где описала, что милиционеры украли телефон и деньги. Его отказались регистрировать.

«Приехал кто-то из высоких чинов УВД, он отказался представиться, но его голос сохранился на аудиозаписи. Знаю, что он полковник. Они испугались и отдали телефон. Все стерли: контакты и видеозаписи».

На женщину составили протокол, но копию не дали. Женщина говорит, что будет проходить независимое обследование в медицинском центре.

«Похоже, что у меня сотрясение мозга. Синяки на теле. Но доктор в скорой говорит, что никто меня не бил и нет следов, и что я наверняка пьяная».

После разговора с активисткой мы позвонили в дежурную часть Железнодорожного РОВД. Дежурный сказал, что Надежды Утконос у них нет, а о подробностях нужно спросить исполнителя обязанностей начальника РОВД. По его номеру никто не отвечает.


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