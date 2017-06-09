Брестских железнодорожников провоцируют на новую забастовку 3 9.06.2017, 14:54

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Брестское отделение БЖД старается выживать за счет ухудшения условий труда и снижения зарплат своим работникам.

О чем сообщил «Радыё Рацыi» и подтвердил документально слесарь по ремонту подвижного состава Брестского отделения Белорусской железной дороги «Брест-Центральный 2» Григорий Лукьянчук.

Составленный новый график работы не дает возможности для части работников восстановить силы для очередной смены и при этом они на каждой ночной смене теряют 5% по сравнению с теми, кто выполняет такую же работу по старому графику, говорит Григорий Лукьянчук:

- Старый график был день - ночь, а новый: ночь отработали с 20 до 8, день прошел и мы снова на ночь заступаем. После этих 2 ночей отдых только 1,5 суток и снова 2 ночи. Нужно, чтобы отдых был как работаем посменно ночь отработал - 1,5 суток дома. Оплачивается как сторожам: на 5% меньше оплаты ночных.

По словам Григория Лукьянчука, новый график выматывает силы и создает неблагоприятный климат в семье. Но и это еще не все, говорит Лукьянчук:

- Чтобы обслуживать вагоны: перестановку колесных пар, работают только два слесаря, а раньше работали 3-4 человека. В вагонном участке неизвестно что делается: рабочие работают по 12 часов в смену, а пишут только 10, плюс заставляют писать за свой счет.

По словам Григория Лукьянчука, непосредственные начальники во всех бедах при разговоре с рабочими обвиняют именно его. За то, что Лукьянчук ищет справедливости и выносит «сор из избы».