Про «дебаты» Навального и Гиркина 14 Аркадий Бабченко

13.07.2017, 15:03

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Аркадий Бабченко

Фото с сайта glavred.info

Чем дальше, тем больше хочется поставить точку в этом спектакле и очередной раз плюнуть на все - да кувыркайтесь, как хотите.

Меня не интересует новый президент, опирающийся на поддержку гиркинцев в старой системе. Лично меня интересует только коренное изменение ситуации в стране, полный пересмотр взаимоотношения царей и пейзан, люстрация, наказание виновных, суды, новый нюрнбергский процесс, денацификация, десталинизация, деоккупация Крыма и Украины, переосмысление прошлого и вектора будущего, разворот в Европу, покаяние, репарации и осознание нацией простого до банальности слогана - "никогда больше".

Никогда, б..., больше.

Меня интересует это и только это. Иначе опять ни хрена не получится.

А не набор преступников себе в электорат.

Но чем дальше, тем очевиднее, что мы все дальше и дальше сворачиваем в сторону от этого пути.

Потому что без наказания преступников это невозможно.

Без разницы уже, о чем Алексей Навальный будет спрашивать Гиркина. Без разницы, что он ответит. Это ни фига никакие не "показания", как теперь пишет половина либерального фейсбука. Показания только тогда показания, когда они заканчиваются судом. А когда они не заканчиваются ничем, то это просто треп. Ну и да, хитрый и чрезвычайно осторожный Гиркин - ушедший из Славянска за пару дней до мешка под носом у ВСУ и ушедший из Донбаса за пару дней до лифта - разбежится и в дебатах выложит Навальному все-все-все - как захватывал, кто организовывал, на чьи деньги, кто приказывал Рыбака убить, кто убивал, как БУК проводили, через кого и всю прочую подноготную. Да.

У меня нет вопросов к Гиркину. У меня нет даже вопросов к ФСБ. У меня остались уже только вопросы к ВСУ.

Я хочу, чтоб преступники сидели.

Алексей Навальный хочет - чтоб они его выбрали.

Мне кажется, тут у нас появляются неразрешимые противоречия.

А что он там будет говорить - да глубочайшим образом плевать уже.

Аркадий Бабченко, Фейсбук