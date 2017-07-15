Замечен новый автомобиль Лукашенко 19 15.07.2017, 13:47

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Фото: kp.by

На нем диктатор приехал на встречу со своим молдавским президентом.

Новый автомобиль показали на кадрах официальной хроники встречи Александра Лукашенко с президентом Молдовы Игорем Додоном в Витебске.

На встречу Александр Лукашенко приехал на новом минивенеMercedes V-класса в последнем кузове W447. Такие автомобили выпускаются с 2014 года. Цены на такие автомобили начинаются от 50 тысяч долларов. Но есть и заводская VIP-комплектация с массой дополнительных опций. Такой новый автомобиль стоит 270 тысяч долларов. Какая именно комплектация минивена из президентского гаража — неизвестно, пишет kp.by.

Фото: kp.by

На минивене Александр Лукашенко ездил и раньше: в поездках по стране он часто использовал черный тонированный Mercedes Viano. Такие машины выпускали с 2003 до 2009 год.

Недавно «КП в Беларуси» изучила «президентский автопарк» - в обзор попали 13 автомобилей, на которых в разные годы видели Александра Лукашенко. От белых «Жигулей» до бронированного «Пульмана». А еще белорусский правитель катался на «Харлее», тестировал белорусско-китайскую «Джили», ездил на «БелАЗе» и тракторе «Беларус». Еще один автомобиль, на котором видели Лукашенко, засветился в конце апреля: на Audi Q7 предпоследнего поколения правитель приезжал в храм Преображения Господня в городе Барань - это в Оршанском районе.