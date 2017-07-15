Путин уснул во время просмотра фильма о себе 4 15.07.2017, 15:55

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Владимир Путин

Глава Кремля так и не досмотрел «киношедевр» Оливера Стоуна.

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками Лебединского Горно-обогатительного комбината рассказал, что уснул во время просмотра фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным», но планирует его досмотреть, передает корреспондент «Дождя».

По словам Путина, он смотрел фильм, когда летел из заграничной командировки, и уснул. «Судя по отзывам, там все объективно», — сказал он.

Одна из работниц комбината спросила президента, будет ли в будущем снято продолжение фильма Стоуна о нем.«Послушайте, виновник этого — господин, товарищ Песков. Он смылся», — сказал Путин, заметив, что его пресс-секретаря нет в комнате.

Он рассказал, что когда Песков предложил ему общаться со Стоуном, он уточнил у него, зачем это нужно и будет ли Стоун объективен. По словам президента, Песков его убедил, что это нужно для американской широкой публики, а Стоун — «человек очень порядочный».

«Я согласился, но я не рассматривал это как проект. Я хочу, чтобы было понятно, как это происходило. Пресс-секретарь подходил и говорил: мы нашли у вас время, завтра приедут. Я выходил, потом уходил и тут же про них забывал», — вспомнил Путин.

Ранее президент отмечал, что фильм Стоуна снимался «на ходу». Он также добавил, что некоторых моментов из интервью он не помнит.

Американский телеканал Showtime с 15 по 17 июня показал четырехсерийный фильм Стоуна о Путине, основанный на интервью с президентом. В России права на его показ приобрел «Первый канал» и показывал с 19 июня.