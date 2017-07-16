А царь-то - не настоящий! 6 Юрий Бутусов

16.07.2017, 9:15

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Владимир Путин

Внезапно выяснилось, что Путин - жертва домашнего насилия.

Помните, какой эпический позор получила Россия в пафосном фильме нанятого за огромные деньги Оливера Стоуна «Интервью с Путиным»?

Ну, когда Путин торжественно показывает на своем смартфоне видео, где российские вертолеты уничтожают террористов в Сирии? Сам Стоун смотрит видео Путина, кивает, это чуть ли не кульминация российской военной мощи 21-го века!

Ведь репетировали, готовили - и вдруг! Оказалось, что эта самая важная сцена фильма - полный абсолютный фейк! Что пиарщики Путина решили обмануть зрителей, и выдали за кадры российских вертолетов старое видео, как американские «Апачи» наносят ночные удары по «Талибану» в Афганистане!

И Путин с нахальным видом хвастается американской армией! Ну все как принято в России с потемкинских времен, в общем.

И вот оказалось, что весь этот позор со Стоуном, который заставил угорать весь интернет-мир, Путин сделал не сам. Нет, не сам. Его заставили! Это коварный пресс-секретарь Песков заставил сниматься! Закачал фейковое видео на телефон, заставил улыбаться, хвастаться, произносить текст, отвалил несколько миллионов баксов на найм Стоуна и его американской киногруппы, снять дорогущий фильм, заставил его рекламировать все российское ТВ, забил этим фильмом весь интернет...

Вот негодяй! Над царем издевается! Или царь того, тоже не настоящий?

Юрий Бутусов, «Фейсбук»