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Фотофакт: Слуцкий сахар в магазинах «ДНР»

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  • 16.07.2017, 14:50
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Фото: kurjer.info

Боевики запретили фотографировать белорусский сахар и журналисту пришлось его купить.

Город Ясиноватая. Килограмм сахара из Слуцка в одном из магазинов стоит 50 российских рублей (примерно 1,6 белорусского рубля).

«Купил за 50 рублей российских. Когда фоткал в магазине, подошёл охранник, сказал нужно фото удалить. Я говорю, мол, мы из Слуцка, а это слуцкий сахар, но он ни в какую. Пришлось купить», — пишет из ДНР корреспондент «Кур’ера» Алексей Скрынников.

Фото: kurjer.info

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