Елена Маковская: Около 3-4 миллионов белорусов живут в разных странах мира 4 16.07.2017, 20:40

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Председатель совета Объединения белорусов мира «Бацькаўшчына» призвала активнее взаимодействовать с диаспорой.

В Минске 15 июля начал работу VII съезд белорусов мира. Председатель совета Объединения белорусов мира «Бацькаўшчына» Елена Маковская заявила, что от 3 до 4 миллионов белорусов живут за рубежом, передает «Радыё Рацыя».

- Если мы не хотим превратиться в провинцию, а не центр Европы, как мы об этом заявляем, если мы не хотим выпадать из этих мировых процессов, нам нужно максимально интенсифицировать взаимодействие с белорусской диаспорой.

Да, мы имеем связь с организацией белорусской диаспоры. Но мы также свидетельствуем о том, что около 3-4 миллионов белорусов живут в разных странах мира и нормального, системного изучения что это за люди, не делается. И общественными усилиями сделать это чрезвычайно сложно, - отметила Маковская.