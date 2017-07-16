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Владимир Некляев: Фальшивая власть не позволит нам построить Беларусь

  • 16.07.2017, 22:35
Владимир Некляев

Политик и поэт заявил, что участники Седьмого съезда белорусов мира не собираются идти на компромисс с режимом.

В Минске завершился Седьмой съезд белорусов мира, на котором дискутировали о ситуацией в стране.

Основной темой съезда была стратегия развития белорусской нации и государственности. Помимо вопроса прав человека, делегаты Съезда были обеспокоены состоянием белорусского языка и реальностью независимости Беларуси, передает «Белсат».

«Эта насквозь фальшивая, насквозь с советскими корнями власть, которая сделать нам Беларусь не позволит. И эти люди (диаспора. - Прим.) это понимают, и как делали то, что нужно для Беларуси, так и будут этим заниматься дальше», - заявил поэт и политик Владимир Некляев.

В ходе Съезда была отмечена активность белорусской диаспоры в помощи пострадавшим от действий властей в марте текущего года.

«Реакция на мартовские события 2017 года было очень сильной, было очень большое желание помочь. Это говорит о том, что белорусы в Калифорнии следят за тем, что происходит в Беларуси. Это подтолкнуло нас впервые, насколько я знаю, собрать за неделю 3000 долларов», - говорит Надежда Нортон, белоруска из Калифорнии.


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