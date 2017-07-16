В Минске завершился VII Съезд белорусов мира 2 16.07.2017, 21:34

Фото: belsat.eu

На Съезд было делегировано более 300 представителей зарубежной диаспоры.

В Минске прошел VII Съезд белорусов мира, организованный международным общественным объединением «Объединение белорусов мира «Бацькаўшчына».

Валентина Шевченко из Канады на Съезде белорусов мира озвучила жесткую позицию Объединения белорусов Канады.

- На Съезде я сказала о том, что в той ситуации, которая существует в Беларуси, мы не видим возможности отношений с официальными органами и учереждениями. Мы всей душой поддерживаем гражданское общество, мы помогали, помогаем и будем помогать тем, кто сражается за новую Беларусь. Патриот - это не тот, кто тихо сидит и со всем соглашается, патриот тот, у кого болит душа за родину, историю и язык. У кого болит душа за тех, кто сидит за решеткой, потому что это кому-то захотелось. Для меня очень важно, что патриоты сегодня на свободе, человеческая жизнь - главная ценность, человек не должен тратить ни одного дня своей жизни на тюрьму, - рассказала Валентина Шевченко.

Председатель Верховного Совета 12 созыва Станислав Шушкевич, который торжественно открывал I Cъезд белорусов мира, высказал свое мнение о нынешнем съезде.

- Это хороший Съезд. Большинство людей тут мне нравится, большинство. Но когда призывают быть вместе жертвам и палачам - не воспринимаю этого. А сегодня те, кто защищает белорусский режим, именно под такими лозунгами и пришли на этот Cъезд. Нужно быть честными, хватит этой лжи. Я говорю о словах Макея, о словах Кравченко, - заявил Станислав Шушкевич.

Во время VII Съезда белорусов мира белорусское объединение Швейцарии передало приходу святых Симона и Елены прах княгини Магдалены Радзивилл. В торжествах принял участие настоятель прихода ксендз-магистр Владислав Завальнюк.

«Белсат» зафиксировал лучшие моменты VII съезда белорусов мира.