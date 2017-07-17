Южная Корея предложила КНДР возобновить переговоры 17.07.2017, 8:28

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Последняя встреча по военной линиии о снижении напряженности прошла в 2015 году.

Южная Корея предложила КНДР возобновить переговоры по военной линии с целью снизить напряженность. Встреча могла бы состояться на северокорейской стороне городка Панмуджом на демаркационной линии, заявил в понедельник, 17 июля, министр обороны Южной Кореи Су Чо Сук.

Представитель южнокорейского минобороны сообщил, что ответа из Пхеньяна пока не последовало. Последние подобные переговоры прошли в 2015 году, сообщает Немецкая волна.

Также пока не ясно, о чем будут идти переговоры. В качестве возможной темы называется прекращение взаимной пропаганды в приграничной зоне с использованием мегафонов. Южнокорейские СМИ сообщали, что было также выдвинуто предложение о возобновлении контактов между организациями Красного креста Южной и Северной Корей.

С начала прошлого года Северная Корея, несмотря на международные санкции, провела два ядерных испытания и многочисленные тестовые запуски ракет. В последний раз запуск межконтинентальной ракеты КНДР провела 4 июля.