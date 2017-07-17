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Акцизы на бензин и дизтопливо предлагается повысить на 10%

  • 17.07.2017, 17:08

В Беларуси предлагается повысить ставки акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо на 10%  в 2018 году.

Об этом говорится в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь", опубликованном на официальном сайте министерства финансов.

Согласно документу, ставки  акциза на автобензин, не соответствующий классу 5,  предлагается повысить в 2 этапа с текущих Br527,37 до Br580,11 за 1 тонну, на бензин класса 5 – с Br306,17 до Br336,79, отмечает Интерфакс.

Ставки акциза на дизельное топливо, не соответствующее классу 5, предлагается повысить с Br226,73 до  Br249,4 за 1 тонну, на дизтопливо класса 5 – с Br167,67 до Br184,44, на биодизель – с Br38,60 до Br42,46.

Также документом предусмотрен двухэтапный рост ставок акциза на газ, используемый в качестве автомобильного топлива. Так, ставку акциза на газ углеводородный сжиженный марки ПБА и ПА предлагается увеличить на 7% до  Br28,71,  на газ углеводородный сжиженный марки ПТ, БТ и иные, а также на газ природный топливный компримированный – также на 7% до Br54,21.


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