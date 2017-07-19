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Проект «Малороссия» – неадекватная утопия, родившаяся в мозгу Прилепина

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  • 19.07.2017, 8:48
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Захар Прилепин

Для настоящих жителей Донбасса понятие "Малороссия", даже в отличие от "Новороссии", – оскорбление.

Конец проекта "Малороссия" будет еще более быстрым и печальным, чем проекта "Новороссия". Об этом в эфире телеканала "Дождь" сказал украинский политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Думаю, речь идет об импровизации Захара Прилепина, в которой Захарченко стал объектом. Захарченко и так не очень адекватен и не самостоятелен. Он не может делать никаких самостоятельных шагов, особенно – противоречащих Минским соглашениям", – сказал Фесенко.

По его мнению, в ближайшее время инициативу Захарченко "прикроют".

"Судя по тому, что в Луганске сразу открестились от этой идеи и что там участвует Прилепин, мой прогноз – в ближайшее время эту инициативу прикроют. Или сделают так, что вроде бы что-то было сказано, но никаких политических последствий это иметь не будет", – заявил политолог.

Фесенко добавил, что украинская власть, которая не признает "ДНР" и "ЛНР", не отреагирует на создание "какой-то "Малороссии", претендующей на то, чтобы заменить собой Украину".

"Проект – абсолютно неадекватная утопия, родившаяся в мозгу Прилепина, который абсолютно не понимает, что такое Украина, и пытается заменить ее "Малороссией". Для настоящих жителей Донбасса, особенно Донецка, понятие "Малороссия", даже в отличие от "Новороссии", – просто оскорбление. Дончане себя так не называют и называть не будут. Для них приставка "мало" оскорбительна по своей сути. Конец этой затеи будет еще более быстрым и печальным, чем проект "Новороссия", – сказал политолог.

18 июля Захарченко объявил о создании "нового государства Малороссия". Столицей придуманного Захарченко образования должен стать оккупированный Донецк, а государственным флагом – "флаг Богдана Хмельницкого". Киев же, по его словам, останется "историко-культурным центром без статуса столичного города".


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