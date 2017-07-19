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Начальник Генштаба Франции подал в отставку

  • 19.07.2017, 12:44
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Пьер де Вилье
Фото: AP

Решение обусловлено разногласиями по военному бюджету страны.

Франция собирается сократить оборонный бюджет почти на миллиард евро. Начальник Генштаба Пьер де Вилье заявил, что армия в таких условиях не сможет защитить страну, и подал в отставку, пишет "Немецкая волна".

Начальник Генерального штаба французской армии Пьер де Вилье в среду, 19 июля, подал в отставку из-за несогласия с политикой сокращения оборонного бюджета, проводимой французским президентом. Глава государства Эмманюэль Макрон принял отставку генерала.

Комментируя свое решение, Пьер де Вилье заявил, что в сложившихся обстоятельствах не может гарантировать состояние армии, необходимое для "защиты Франции и ее граждан". Он счел своим "долгом" высказать свои сомнения по поводу сокращения финансирования "за закрытыми дверями, честно и откровенно".

Критика решения о сокращении оборонного бюджета на 850 миллионов евро привела к конфликту между генералом и Макроном. Накануне президент заявил о "недостойной дискуссии" и призвал к "сдержанности и осознанию собственного долга". Правительство Франции собирается в этом году сократить расходы на 4,5 миллиарда евро, чтобы уменьшить дефицит бюджета.


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