Кто такой Эммануэль Макрон и как он покорил Францию 1 8.05.2017, 11:11

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Эммануэль Макрон

Фото: Christophe Morin/IP3/Getty Images

О желании стать президентом будущий политик заявил еще в студенческие годы.

7 мая стал известен новый президент Франции. По предварительным данным, с результатом в 65,5% во втором туре выборы выиграл кандидат от партии «Вперед!», бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон. Его соперница, кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен набрала 34,5% голосов. Чем известен новый президент, победу которого чуть не подорвала взломанная переписка его штаба, пишет «Дождь».

Книгоман из иезуитской школы

Новому президенту Франции 39 лет. Он родился в Амьене — городе на севере Франции — в семье врачей. Позднее он всегда позиционировал себя как человек, который пришел извне истеблишмента и подчеркивал, что у его родных «скромное происхождение». В 12 лет Макрон по собственному решению был крещен римско-католической церковью, хотя его родители не были религиозными. Все школьные годы он провел в иезуитской частной школе Jésuites de la Providence.

Но политика не всегда была целью Макрона. Как пишет BBC, в те годы он мечтал стать писателем и сочинял стихи и романы про испанских конкистадоров. «Эммануэль Макрон всегда был другим. В то время, пока большинство людей только смотрят телевизор, он читал. В каком-то смысле он был равным учителю. У него был интеллект олимпийца — каждый раз дальше, выше, быстрее», — цитирует издание его одноклассника по школе иезуитов Антуана Марге.

Последний год Макрон доучивался в Париже в элитном лицее Henri-IV. Родители решили отправить его туда после того, как узнали, что сын увлекся своей учительницей литературы и актерского мастерства Бриджит Тронье. Они познакомились, когда Макрону было 15 лет. В то время Тронье было 39 лет. По ее словам, она «не думала, что это зайдет слишком далеко». Макрон уехал в Париж и пообещал учительнице жениться на ней. «Мы звонили друг другу все время и часами разговаривали по телефону», — вспоминала Тронье. Роман между ними начался, когда Эммануэль достиг совершеннолетия. Тронье развелась со своим мужем, с которым у нее было трое детей. «Он хочет дать понять, что если он смог соблазнить женщину на 24 года старше его, мать троих детей из маленького провинциального городка, несмотря на гнусности и насмешки, он сможет покорить Францию таким же образом», — говорила его библиограф Анн Фульда.

После окончания школы Макрон изучал философию в Университете Западного Парижа — Нантер-ля-Дефанс, в Институте политических исследований он получил степень магистра в области политологии, а затем учился в Национальной школе управления. Обучение он закончил в 2004 году. «Я расскажу вам о первых словах, которыми я обменялся с ним 15 лет назад. Я спросил, кем он будет через 20 лет. Макрон ответил: Президентом», — вспоминал бизнесмен и политический советник Ален Минк. Именно он посоветовал Макрону заняться политикой. Впрочем, он был не единственным, по словам самого Макрона, человеком, который заставил его поверить в политическую судьбу. Его также поддерживала бабушка по материнской линии Манетт. Как писала Фульда, бабушка была «требовательна и решительна», и именно она открыла для внука литературу и культуру.

Моцарт финансов

Пресса отмечала, что лучшего старта карьеры, чем был у Макрона, невозможно себе представить. Национальную школу управления, помимо него, в разное время закончили еще три французских президента. После получения диплома Макрон начал работать финансовым инспектором в министерстве экономики, еще через два года он вступил в Социалистическую партию. Спустя 5 лет после выхода из университета, в 2009 году он сменил сферу и стал инвестиционным банкиром в Rothschild & Cie Banque.

«Ты понимаешь, что работа в банке — это не какая-то там просто работа? А Rothschild — это не просто банк», — предупреждали Макрона его друзья, утверждая, что он может сорвать будущую карьеру в политике. Однако он проигнорировал предостережения и, как пишет Financial Times, не только заработал €2,9 млн, но и на практике узнал о том, как работает экономика. В то же время он получил прозвище «Моцарт финансов» за то, что убедил компанию Nestle купить подразделения Pfizer за $12 млрд долларов.

В 2012 году Макрон снова вернулся работать в министерство экономики и занял пост заместителя генерального секретаря при президенте Франсуа Олланде. Он не был известен широкой публике до 2014 года, пока Олланд не назначил его министром экономики. Как пишет FT, Макрон завоевал популярность из-за того, что критиковал «табу левых сил» — 35-часовую рабочую неделю и налог на богатство. Он стал символом современных левых реформ.

В то же время, как пишет Politico, за 18 месяцев на посту министра он стал мишенью для нападок партийных аппаратчиков, которые высмеивали его как фаната свободного рынка в социалистической одежде. Кроме того, он раздражал коллег из кабинета министров заявлениями по тем темам, которые выходят далеко за рамки его компетенции. К примеру, он разошелся с бывшим политическим союзником и бывшим премьер-министром страны Мануэлем Вальсом, из-за разных взглядов на вопросы терроризма. Профессиональные политики и политологи критиковали неопытность Макрона и его призывы к увеличению 35-часовой рабочей недели.

Работал ли он в банке или в правительстве, одна вещь оставалась неизменной — Макрон каждую ночь звонил своей бабушке Манетт. При этом отец заявил библиографу сына, что видел его всего раз в год, когда тот работал в правительстве.

Игра в одиночку

«Прохладным апрельским вечером 2016 года в провинциальном городе к северу от Парижа собралось несколько сотен человек. Гостями были в основном члены семьи и друзья оратора, министра экономики Эммануэля Макрона. Это было не напыщенное мероприятие — простая комната без изяществ, жена министра делала заметки в первом ряду», — пишет BBC. Именно в этот вечер в родном Амьене Макрон объявил собравшимся, что создает собственную партию — «Вперед!» (En Marche!). После этого в разговорах со СМИ он не скрывал президентских амбиций. BBC назвала события «самым быстрым политическим омоложением в современной Франции». У страны есть «давняя геронтократическая традиция, где любая карьера требует пройти все ступеньки», писал президент Центра политических технологий Игорь Бунин в статье для Carnegie. В августе Макрон представил президенту страны Франсуа Олланду прошение об отставке. Он решил сосредоточиться на участии в президентской гонке от движения, которое сам определял как «ни левое, ни правое».

Для того чтобы построить кампанию и не проиграть ее, как это обычно случается у политических новобранцев без поддержки знаковых политических партий, Макрон нанял трех политических консультантов. Они начали свою карьеру в качестве добровольцев кампании Барака Обамы в США. Гийом Льегей, Артур Мюллер и Винсент Понс создали стартап Liegey Muller Pons — приложение для политиков. Технология позволяет комбинировать данные переписи населения с предыдущими результатами выборов по участкам, чтобы сузить область, где конкретная избирательная кампания должна фокусироваться. Этот алгоритм особенно актуален во Франции, где законы о неприкосновенности частной жизни не позволяют штабам агитировать за своих кандидатов в ходе поквартирных опросов. Применяя стартап, команда Макрона создала инициативу Grande Marche. Волонтеры ходили от дома к дому в определенных районах, но не с целью агитации, а для того, чтобы узнать, какие вопросы больше всего волнуют избирателей и что им нравится или не нравится в политике страны. Волонтеры Grande Marche постучали примерно в 300 тысяч дверей, собрав более 25 тысяч интервью с избирателями. В среднем они потратили 14 минут на разговор с каждым человеком, который открыл дверь. На основе интервью в штабе Макрона создали базу данных с цитатами десятков тысяч избирателей, которые были разбиты по регионам и роду деятельности ораторов. Цитаты использовались в президентской кампании.

Усилия по хождению в народ оценили не все. Банкир, который выступает за помощь фермерам и мелким бизнесменам — такой имидж Макрона многие избиратели называли неискренним, обвиняя его в излишней буржуазности. Марин Ле Пен назвала его «кандидатом банкиров». Он резко реагировал на подобные заявления, утверждая, что «родился в провинциальном городке, в семье, которая не имела ничего общего с миром журналистов, политиков или банкиров».

Главное испытание для кампании случилось, когда она официально завершилась — за день до выборов. Хакеры опубликовали около девяти гигабайт информации из электронной переписки Макрона и членов его штаба анонимно на платформе Pastebin. На настоящий момент данных о том, есть ли в файлах компрометирующая информация, нет. Штаб Макрона предупредил СМИ о том, что публикация материалов утечки может привести к судебным искам, так как любое манипулирование голосами в «день тишины» запрещено. Там также признали подлинность некоторых документов, добавив, что часть из них — фейки.

Проект WikiLeaks заявил, что утечка документов связана с Россией. Пока им удалось обнаружить то, что в некоторых электронных документах есть метаданные на кириллице. В метаданных как минимум девяти украденных документов встречается имя Рошка Георгий Петрович. По данным организации, Рошка — это работник информационной компании «Эврика», которая занимается решениями по охране гостайны в России. Работник вносил изменения в финансовый документ казначея штаба Макрона. Ранее в WikiLeaks предполагали, что утечка может быть «розыгрышем 4chan». Речь идет о сайте, который известен за публикацию сливов информации. Reuters со ссылкой на исследователей из Atlantic Council сообщило, что распространению информации об утечке способствовали американские ультраправые активисты и тысячи ботов.

Чего ждать

«Знаете, мистер Макрон, вы поразительно талантливы — вы говорили семь минут и я не могу сделать вывод о том, что вы думаете. Вы не сказали ничего, это абсолютное пустословие», — заявила Ле Пен в ходе дебатов. Критики упрекают Макрона за то, что он и за, и против всего, а его программа — слишком неконкретная.

Одно из главных обещаний Макрона — реформировать устройство Евросоюза, чтобы избежать «Фрекзита», то есть его распада, за который агитировала Марин Ле Пен. В интервью BBC Макрон сказал, что если бы он позволил Евросоюзу функционировать, как сейчас, и дальше, это было бы предательством.

На международной арене Макрон поддерживает военное вмешательство в Сирию под эгидой Организации Объединенных Наций и обещает укрепить позиции Франции против «военного утверждения» России, «непредсказуемости» США и «милитаризации терроризма».

Макрон также пообещал охранять безопасность во Франции — восстановить военную службу, нанять больше полицейских и повысить военный бюджет до 2% ВВП. Призывать в армию смогут французов обоих полов от 18 до 21 года на один месяц. При этом он отвергает риторику своей конкурентки по президентской гонке о том, что в рамках борьбы с терроризмом должны быть ограничены права мигрантов. Он заявил, что сохранит бесплатную медицинскую помощь мигрантам, а также упростит миграционные правила для талантливых иностранцев. Он пообещал отменить запрет на ношение в школах и университетах платков и хиджабов.

Макрон пообещал оптимизировать расходы государства на 60 миллиардов евро путем сокращения 120 тысяч рабочих мест на госслужбе. В то же время Макрон обещает создать от четырех до пяти тысяч новых рабочих мест в школах. Он полагает, что бороться с безработицей поможет увеличение рабочей недели с 35 до 39 часов. Он также выступает за выдачу предпринимателям и индивидуальным предпринимателям права иметь пособие по безработице.