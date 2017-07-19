Новые «письма счастья» вернут рассерженных белорусов на площади 4 19.07.2017, 14:21

Народ притих, но в подполье не ушел.

Власть посеяла ветер – пожинает бурю. Декрет №3 не отменен, напротив, осенью белорусам вновь полетят требования оплатить мзду государству. Теперь уже за два года.

Представитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Анатолий Игнатьев активно помогал гражданам, которые попали под действие декрета №3.

Анатолий Игнатьев проанализировал для «Беларускай праўды» бурную весну в общественном сознании.

Декрет №3 породил стихийные выступления

Протесты «тунеядцев» в Беларуси выявили, что слишком мало граждан готовы действовать активно – выходить на площадь. Общество уже реально разделено: по одну сторону – чиновники разных уровней, служащие среднего звена, обслуживающие эту власть, практически весь аппарат МВД, Следственного комитета, прокуратуры, судов, государственных СМИ, по другую сторону – простые граждане. Как ни странно, белорусов на стороне власти еще довольно много. В оппозиции единства нет. Для активной борьбы нужны деньги, которых у граждан нет. После протестов – это известно – часть активистов уехала в Европу, Россию и другие страны в поисках работы.

Белорусская власть пока крепка, так как опирается на поддержку России. Основной промышленный и продовольственный товар идёт на восток.

Запад взял паузу, и пытается снова спокойно вести разговор об экономических и политических проблемах в Беларуси. И снова продолжается застой в обществе.

Общество не имеет сил противостоять государственной машине

Общество не имеет сил, чтобы противостоять всему государственному аппарату. Весна парализовала активную часть населения – аресты, штрафы, запугивания, увольнения и т.д.

Общество разобщено – на усиление раздробленности и направлены все силы власти, которая действует по старому, как мир, принципу: разделяй и властвуй.

Отмечу один важный фактор: люди недостаточно информированы о вредоносных действиях властей. Власть уже показала свой страх, бросив значительные силы против правозащитников, активистов гражданского общества, журналистов, тем самым и проявила свое слабое место. Сейчас под ударом находятся известные блогеры, например, Максим Филипович. Цель – не допустить альтернативной информации в интернете.

Людей волнуют не только местные проблемы. Мы проводили мониторинг СМИ, на что люди уделяют больше всего внимания:

– разоблачительные действия местных чиновников;

– действия милиции;

– экономическая ситуация;

– состояние дел в правоохранительной сфере (СК, суды, прокуратура, вопросы законотворчества).

Когда же суд станет судом?

Все споры граждан решаются, конечно, в суде. Но выполняют ли судьи свои функции? Не припомню, чтобы группы недовольных граждан деятельностью судов создали сразу несколько групп по защите своих прав (Движение матерей 328, «За справедливый суд в Беларуси»), которые пишут коллективные письма не только представителям власти, но и международным структурам, указывая на отсутствие в стране независимого суда.

С каждым годом подобной информации в интернете становится больше. Но она скудна, носит только общий характер и не дает возможности оценить конкретные нарушения законности.

А конкретные нарушения законности (например, судей), с их обоснованием и трактовкой, дают возможность понять глубину и характер падения конкретного судьи, его нравственного разложения.

Ярчайший пример – судилище над руководителем правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олегом Волчеком, которого приговорили к штрафу в 585 рублей. Я не буду перечислять все нарушения, зафиксированные во время процесса, достаточно одного факта: человек просит судью вызвать ему скорую помощь, а тот отказывается и продолжает вести суд. Без комментариев.

Судьи содержится за счёт бюджета страны (неплохо, надо сказать, содержатся). Но бюджет формируется гражданами. Получается, что за счет граждан содержатся судьи, но люди не получают в судах справедливости, а наоборот, им наносят вред.

Нужно тщательно анализировать деятельность судей с разных сторон:

– со стороны нарушения ими законности (тщательный расклад, с указанием конкретных нарушенных норм права, материального и процессуального, значимости этих норм);

– со стороны этики;

– со стороны нравственности;

– с точки зрения оценки причиненного судьей вреда конкретному гражданину и обществу в целом.

Анализ и выводы в отношении судей нужно направлять для проверки в прокуратуру (нагружать ее). В случае отказа надлежаще рассматривать документы, обращаться в суд на прокуратуру, а затем выводить спорные правоотношения в международные инстанции.

А затем все факты в отношении судей доводить до сведения граждан (обнародовать информацию об их злоупотреблениях). Что ни день, в независимых СМИ проходят разоблачительные статьи не только по политическим делам, но и по делам обычных граждан.

Часто приходится читать, что одного активиста осудили за неразрешенный пикет (следует отметить, что получить разрешение по действующему закону, практически невозможно), другого за распространение информации (дела против журналистов «Белсата»), третьего за то, что якобы он «ругался нецензурной бранью», но даже в этих статьях журналисты не всегда указывают фамилии судей.

Почему бы пострадавшим гражданам не готовить информационные листки с информацией о конкретных судьях и не распространять их в местах проживания этих судей? Это стало бы психологическим давлением на судей.

Многих судей внесли в списки невъездных в ЕС и США за незаконные суды по итогам мирной акции 2010 года. И это морально воздействовало на судей.

Никто из демократических сил, как и правозащитное движение не публикуют информацию, направленную на судейское сообщество, с предупреждением об ответственности в будущем за нарушения законности, за вред обществу (люстрация).

Правда, по этой теме было несколько серьезных дебатов в программе «Форум» независимого телеканала «Белсат». Нужно больше подобной информации. Но для этого нужны средства и кадры.

Диаспора нам поможет?

У гражданского общества нет внутренних ресурсов для работы, ЕС сейчас больше нацелен на сотрудничество с государственными органами и неправительственными организациями, которые не выставляют жёсткой критики о нарушениях прав человека в Беларуси.

Но кто может помочь активной части белорусов, которые ещё борются за права народа? Я вижу, что такую помощь может оказать белорусская диаспора за рубежом.

Недавно в Минске прошёл очередной Съезд белорусов мира. По статистике, около 3-4 миллионов беларусов живут за границей. Вот где сила, которая может помочь своему народу, застрявшему в социализме.

Моя идея проста. Создать за рубежом бизнес – группу, которая сможет часть доходов направлять на правозащитную, культурную, просветительскую деятельность – на нужды народа.

Меня упрекнут, что эти деньги пойдут на революцию. Нет, средства нужны для людей, которые нуждаются в защите в суде, в развитии гражданских инициатив, в поддержании культуры или хотя бы в издании миллионным тиражом книги Светланы Алексиевич «Время секонд-хэнд», которую нужно раздать гражданам бесплатно.

Или к примеру, создать фонд материальной помощи жертвам беззакония в правоохранительных органов и судах. Люди смогли бы тогда нанимать адвокатов, платить госпошлины и другие издержки.

Фонд может заниматься сбором денежных средств от жертвователей по всему миру.

В случае удовлетворения судебных обращений, госпошлина будет возвращена, ее можно будет возвращать в оборот фонда.

Проблемы каждого беларуса – проблемы всего общества.

Придет время: преступления власти нужно документировать

Приобретает большую значимость работа Белорусского документационного центра, который возглавляет Раиса Михайловская. Нужно аккумулировать в этом центре всю информацию (документы по судебным делам, прочее) о правонарушениях судей и прочих правоохранителей, с тем, чтобы в будущем имелась возможность привлечь их всех к суду, а сами дела пересмотреть.

Нужно разоблачать деятельность так называемой «палаты представителей». Это очень важно, поскольку она действует, по большей части, вопреки Конституции, но потребляет значительные деньги из госказны во вред налогоплательщикам. «Палатка» не защитила граждан от декрета №3, именно она заставила граждан приватизировать своё жильё за бешеные деньги…

Мне представляется, что в стране уже давно идет процесс «ползучего» конституционного переворота в интересах некоторых персон.

А кто еще может придумывать такие антиконституционные законы?

Народ сейчас притих, но не ушёл в полное подполье. Денег не появилось, рабочие места сокращаются, перспектив для молодежи нет. Следовательно, весенние акции возобновятся и осенью, как только снова полетят «письма счастья» гражданам Беларуси.