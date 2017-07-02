Жителей Славгородского района согнали на субботник в выходной 4 2.07.2017, 15:59

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Фото с сайта orshagrad.by

Чиновники готовы «высасывать» деньги у людей под разнообразными «благовидными предлогами» до бесконечности.

«Праздник добровольного труда» 1 июля был организован по инициативе общественных организаций Славгородского районного объединения организаций профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси, «Белая Русь», районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», Славгородской районной организации Белорусского объединения ветеранов, пишет «Магілеўскі рэгіен».

Заработанные на рабочих местах в этот день денежные средства в «добровольном порядке» будут перечислены на расчетный счет Славгородского райисполкома № 3641926530011 код 458 филиала открытого акционерного общества «Белагропромбанк» г. Славгорода Могилевского областного управления. Их направят на ремонт и реконструкцию воинских захоронений, расположенных на территории района, и выполнение мероприятий, посвященных 3 июля.

Напомним, что 17 июня в «День безвозмездного труда» был проведен в Горках, регулярно проходят субботники по подготовке к областным «Дажынкам» в Кличевском районе.

Похоже, что чиновники в регионах Могилевской области готовы «высасывать» деньги у людей под разнообразными благовидными предлогами до бесконечности. И подобная практика будет продолжаться, пока сами работающие граждане не пошлют подальше «наследников Остапа Бендера» с их все более возрастающими запросами.