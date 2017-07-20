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Сегодня - годовщина убийства журналиста Павла Шеремета

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  • 20.07.2017, 8:12
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Павел Шеремет

20 июля 2016 года в Киеве погиб известный белорусский, российский и украинский журналист Павел Шеремет.

Профессиональное сообщество потеряло выдающегося, отважного коллегу. Друзья и родные - близкого человека.

Автомобиль, в котором Павел ехал на работу, взорвался на пересечении центральных улиц Киева. Спасти Павла было невозможно - полученные травмы были не совместимы с жизнью.

Полиция сообщила, что под автомобиль была заложена взрывчатка мощностью до 600 граммов в тротиловом эквиваленте, которая управлялась дистанционно.

Президент Украины Петр Порошенко требовал от силовиков отчета о ходе расследования.

В качестве основной версии мотива убийства полиция считает профессиональную деятельность журналиста. Следователи выяснили, что бомбу установили мужчина и женщина. Они попали на видео с камер наблюдения. За помощь в поиске полиция Киева, а также бывший мэр столицы объявили вознаграждение. Но следствие и до сих пор практически не продвинулось - не названы подозреваемые, нет ни обвиняемых, ни главной версии мотивов преступления.

Павла Шеремета похоронили 23 июля прошлого года в Минске.

«Павел был человеком, который верил, что правда может изменить мир. Нам тоже как никогда нужна правда. О тех заказчиках, авторах выполнения этого наглого преступления. Не только для Павла, но и всей журналистики. Если мы любим Павла, поиск этой истины должен быть делом чести каждого из нас», - говорила Жанна Литвина, экс-председатель Белорусской ассоциации журналистов во время вечера памяти Павла Шеремета в Минске.

В годовщину убийства Павла Шеремета родственники и коллеги посетят могилу журналиста на Северном кладбище под Минском в 12 часов.


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