Минчане отстояли Осмоловку? 14 21.07.2017, 12:53

Жители столицы добились отмены сноса аутентичного района в центре столицы.

На днях закончилось общественное обсуждение одного из самых узнаваемых минских районов. Споры о судьбе минской Осмоловки велись не один год, сегодня же в деле была поставлена жирная точка: на заседании архитектурного совета были рассмотрены все предложения и варианты и вынесено окончательное решение, пишет onliner.by.

Общественное обсуждение района проходило несколько недель. К моменту презентации проекта петицию против сноса подписало больше шести тысяч человек, сейчас количество противников сноса с учетом коллективного обращения уже перевалило за девять тысяч, что равняется населению небольшого города. Против такого решения выступили не только местные жители, но и общественные активисты, которые уверены, что власти должны прислушаться к такой бурной реакции людей и принять соответствующее решение.

Несмотря на то, что по Генплану район подлежит реконструкции, проект, представленный архитекторами, подразумевает снос исторического района. Эта небольшая документальная формальность влечет за собой ряд последствий: как минимум в этом случае представители общественности не могут участвовать в обсуждении — им позволено лишь присутствовать на заседаниях и транслировать информацию. Тем не менее, перед началом мероприятия секретарь пообещала представителям обеспокоенных граждан выделить время для их презентации.

Прессу на заседание не пустили, присутствовать позволили только одной государственной газете, входящей в совет президиума. Изначально планировалось, что на заседании смогут присутствовать только два представителя общественности, но за несколько минут до начала мероприятия организаторы увеличили количество до семи участников от двух инициативных групп.

Обычно заседания архитектурного совета проходят в более спокойном режиме, сегодня же в коридоре нервно: обеспокоенные граждане оттачивают свои речи, обсуждают нюансы, делятся друг с другом таблетками валерьяны.

Активисты разработали 42-страничный документ, в котором изложены все их предложения, а также расписаны все недостатки рассматриваемого проекта. На заседание представители инициативной группы идут с рядом замечаний, который надеются озвучить и кратко аргументировать.

Согласно протоколу подлежат сносу памятники архитектуры, имеющие статус историко-культурной ценности. В их числе и знаменитое здание на Киселева, 28/Богдановича, 24.

Проектом не предусмотрены охранные зоны для 10 памятников архитектуры, примыкающих к границам территории Осмоловки, среди которых Большой академический театр оперы и балета, здание Министерства обороны, Минское суворовское военное училище, здание СШ №21 на улице Куйбышева, 19 и другие.

Проектом предусмотрена такая площадь жилья (76 000 квадратных метров), для которой потребуется более 1000 парковочных мест, а в реальности на имеющейся территории можно разместить не более 400.

Проектом предусмотрено строительство подземных паркингов под детскими садами, что запрещено законодательством.

Предусмотрено строительство встроенных детских садов на 90 мест, при норме не более 75.

Согласно Генплану территория в границах Киселева — Куйбышева — Коммунистическая — Старовиленская относится к зоне 20 01, что означает наличие не более 20% жилплощади, в плане детального планирования указано 50%.

Территория Осмоловки является частью планировочного ядра города и представляет собой зону особого архитектурно-пространственного регулирования, однако в ПДП это никак не учитывается.

Поскольку на заседании архитектурного совета обсуждалось сразу несколько вопросов, активистов попросили подождать в коридоре до начала обсуждения интересующего их вопроса.

Обсуждение продлилось больше часа. Архитекторы приводили свои аргументы, представители общественности пытались отстоять свои интересы.

Заседание начал главный архитектор проектов УП «Минскградо» Александр Бондарчик, который кратко описал представленный ПДП и ответил на несколько вопросов.

Сразу после выступления архитектора слово было предоставлено представителю Центрального района, который констатировал, что ПДП выполнен с нарушениями, и предложил отклонить существующий план. Высказался за сохранение района и представитель Белорусского союза архитекторов. После долгих и оживленных дебатов архитекторы сошлись на мнении, которое, похоже, мало кто ожидал: жители Осмоловки победили!

На выходе из здания Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома житель Осмоловки Андрей Эзерин достал телефон и написал всего три слова: «Осмоловка, мы победили!»

Со слов активистов, дискуссия проходила довольно насыщенно: было много мнений, предложений и критики. В конце встречи архитекторы сообщили о том, что проект не может быть одобрен.

Разумеется, активисты и местные жители результатами довольны, хотя пока и не совсем понятно, какие изменения ждут план.

Со слов активиста Дениса Кобрусева, на отклонении существующего плана настаивали практически все члены совета. Тем не менее, многие говорили о том, что территория все же представляет большую градостроительную ценность и альтернативу существующему проекту необходимо будет найти. Кроме того, Павел Лучинович заявил о том, что будет ходатайствовать в Мингорисполком о проведении дополнительной экспертизы домов, которая должна показать, как на самом деле обстоят дела с состоянием двухэтажек в Осмоловке.

Активист Андрей Эзерин после криков «ура!» и глубокого выдоха поздравил всех неравнодушных и пересказал слова одного из архитекторов, выступавших на встрече:

— Я не знаю имени этого человека, но он сказал очень правильные слова: борьба вокруг Осмоловки сформировала гражданское общество. У людей не было шкурного интереса, но они самоотверженно защищали красивейший район. И это прекрасно.

Составитель проекта Александр Бондарчик дал небольшой комментарий Onliner.by:

— Формулировка о дорабатывании проекта достаточно сомнительная: она говорит о том, что проект не был выполнен до конца. В этом же случае я предполагаю, что этот проект будет отклонен в принципе. Точная формулировка и официальный ответ, думаю, будут еще очень нескоро, поскольку до этого району должна быть дана оценка Министерства культуры, а это может происходить годами.

На вопрос об удовлетворенности решением архитектор ответил кратко:

— Я нормально отношусь к решению, но нам стоит подумать: прошлое мы защищаем или строим будущее? Городу надо развиваться, стоит это понимать.