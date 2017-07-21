Ученые рассказали о полезных свойствах макарон 3 21.07.2017, 15:20

Новое исследование встает на сторону поклонников макаронных изделий.

Фарфалле, фузилли или спагетти, «рожки» или «зведочки», итальянская паста или обычные макароны — независимо от названия, они остаются невероятно вкусными. Подайте их с томатным соусом, тертым сыром или болоньезе, и перед блюдом не устоит даже самый придирчивый из гурманов. Макаронные изделия любят все, а те, кто не очень любит, вероятно, просто пока не подобрал к ним подходящий соус, пишет med.vesti.ru.

Итальянцы убеждены, что паста из твердых сортов пшеницы полезна для здоровья, так что заносить ее в список запрещенных при диете продуктов неправомерно. С ними соглашаются диетологи, отмечая, впрочем, что в этом случае важно следить за количеством съеденного, чтобы не превысить допустимую калорийность и не переборщить с углеводами. А что говорят ученые?

Новое исследование Nutritional Strategies, Inc. встает на сторону поклонников макаронных изделий и заявляет, что эта пища определенно не заслужила своей плохой репутации. Проанализировав системы питания американцев в возрасте от 19 лет и старше за период с 2001 по 2012 год (взятых из Национального обследования состояния здоровья и питания, NHANES), они пришли к выводу, что люди, которые активно ели макароны, вместе с ними потребляли больше витаминов и минералов.

Интересно и то, что поклонники пасты получали значительно больше тех элементов, нехватка которых в организме человека встречается чаще всего — фолиевой кислоты, железа, магния и пищевых волокон. В дополнение к этому, такие люди в целом потребляли меньше насыщенных жиров и сахара, что благотворно сказалось на состоянии их здоровья.

Звучит здорово, не правда ли? Но важно иметь в виду, что приведенное исследование проводилось от имени Национальной ассоциации пасты США (National Pasta Association), так что интерес здесь вполне очевиден. Кроме того, в предоставленных данных нельзя было увидеть, как часто поклонники макарон ели свое любимое блюдо.

С другой стороны, макароны действительно пора перестать обвинять во всех бедах, связанных со здоровьем и лишним весом. Многие исследования на эту тему пришли к выводу, что макаронные изделия всех видов безопаснее, чем нам кажется. В 2016 году, например, в ходе исследования, опубликованного в журнале Nutrition & Diabetes, удалось выяснить, что потребление макарон напрямую связано с более низким ИМТ в выборке из 23 000 итальянцев.

И наконец, анализ около пятидесяти исследований показал, что диеты с низким содержанием углеводов так же эффективны в потере килограммов, как и диеты с высоким содержанием углеводов, но низким содержанием жиров.