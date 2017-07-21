Femen: В своей стране Лукашенко убивает и похищает людей 1 21.07.2017, 15:52

Анна Гуцол

Движение Femen заявило о причастности к акции во время пресс-конференции Лукашенко и Порошенко в Киеве.

В твиттере женского движения Femen появилось сообщение «Femen против Лукашенко» со ссылкой на новость о том, что обнаженная женщина выбежала перед Лукашенко и Порошенко с надписью «Жыве Беларусь» на груди.

Позже появилась развернутое заявление:

«Движение Femen таким образом выразило свое отношение к визиту белорусского диктатора в Украину. Сотни украинцев погибли и продолжают гибнуть за демократию и свободу Украины, но сегодня на официальном уровне в нашей стране принимают человека, который в своей стране убивает, похищает людей и подавляет всякое инакомыслие», - написала лидер движения FEMEN Анна Гуцол.

Девушка с голой грудью прокричала "Жыве Беларусь" перед Лукашенко и Порошенко. pic.twitter.com/N8HSoHyl0X — Maxim Pushkin (@mc_maxim) 21 июля 2017 г.

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org