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Femen: В своей стране Лукашенко убивает и похищает людей

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  • 21.07.2017, 15:52
Анна Гуцол

Движение Femen заявило о причастности к акции во время пресс-конференции Лукашенко и Порошенко в Киеве.

В твиттере женского движения Femen появилось сообщение «Femen против Лукашенко» со ссылкой на новость о том, что обнаженная женщина выбежала перед Лукашенко и Порошенко с надписью «Жыве Беларусь» на груди.

Позже появилась развернутое заявление:

«Движение Femen таким образом выразило свое отношение к визиту белорусского диктатора в Украину. Сотни украинцев погибли и продолжают гибнуть за демократию и свободу Украины, но сегодня на официальном уровне в нашей стране принимают человека, который в своей стране убивает, похищает людей и подавляет всякое инакомыслие», - написала лидер движения FEMEN Анна Гуцол.

Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org

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