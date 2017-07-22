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Тарас Березовец: Визит Лукашенко был чрезвычайным

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  • 22.07.2017, 11:17
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Тарас Березовец

Диктатор не уверен, что останется у власти в ближайшее время.

Тарас Березовец, украинский политолог, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал визит Александра Лукашенко в Украину, назвав его «чрезвычайным».

По словам политолога, совсем скоро начнутся учения между Россией и Беларусью, и они очень волнуют не только Украину и НАТО, но и самого Лукашенко.

«Потому как впервые за 23 года пребывания в должности нет у Лукашенко уверенности, что он встретит 24-й год на посту. Инстинкты подсказывают, что ход событий может ускориться вопреки воле самого Лукашенко», - отметил Березовец.

Он напомнил о том, что встречи в Украине у белорусского диктатора запланированы лишь на второй день визита, и неизвестно, чем он занимался весь четверг, но, судя по всему, у него были какие-то непубличные консультации.

Березовец отметил, что белорусский диктатор снова заявил о том, что война с территории его страны в Украину не придет, и вся правда заключается лишь в том, что сам Лукашенко перестал доверять Путину, и он уже не может полностью контролировать процессы в Беларуси, в том числе и военные учения.


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