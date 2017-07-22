Ангола получит от России и Беларуси бывшие индийские Су-30К 22.07.2017, 15:18

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Россия и Ангола ведут переговоры по закупке шести дополнительных истребителей Су-30К, которые находятся в Беларуси.

Об этом пишет газета «Коммерсант».

В случае успеха Луанда сможет увеличить свой авиапарк, а Москва — избавиться от самолетов, построенных во исполнение индийского контракта в 1996–1998 годах. Есть и сложности: еще в 2013 году Луанда законтрактовала эскадрилью таких истребителей, но до сих пор не получила ни одного. Российские чиновники тем не менее настаивают, что контракт исполняется в соответствии с договоренностями.

О том, что российские и белорусские специалисты ведут поиск покупателей на шесть истребителей Су-30К, находящихся на хранении в Беларуси, “Ъ” сообщил источник в авиапроме. Это подтвердил и директор 558-го авиаремонтного завода (АРЗ) Павел Пинигин, прибывший на авиасалон МАКС-2017 (Жуковский). По его словам, поиск покупателя — «это всего лишь вопрос времени» и «никаких существенных проблем не возникает»: «Не надо спешить, и все будет в порядке».

В свою очередь, источники в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) уточнили, что переговоры по поставке шести истребителей ведутся с Анголой. Представители «Рособоронэкспорта» и Федеральной службы по ВТС от комментариев вчера воздержались.

История этих Су-30К началась в 1996–1998 годах. Тогда корпорация «Иркут» подписала контракт на поставку ВВС Индии истребителей Су-30МКИ, но из-за необходимости подготовить мощности для развертывания серийного производства новых самолетов заказчику поставили упрощенные версии истребителей с обязательством их замены в будущем. Эти обязательства были выполнены: упрощенные истребители заменили на Су-30МКИ, и в 2011 году 18 возвращенных Индией Су-30К были перегнаны на 558-й АРЗ в Барановичах, после чего «Рособоронэкспорт» начал для них поиск потенциальных покупателей.

Самолеты предлагались Беларуси, Судану, Вьетнаму (завод даже посещала военная делегация из Ханоя), а также Анголе.

В октябре 2013 года в ходе визита в Анголу вице-премьера Дмитрия Рогозина был подписан контракт на приобретение 12 индийских машин и сопутствующих средств авиационного поражения, который подразумевал выдачу заказчику кредита размером в $1 млрд. По данным “Ъ”, его предоставил ВТБ. В ВТБ “Ъ” подтвердили, что кредитовали южноафриканскую республику, однако не стали уточнять цель выдачи средств: «ВТБ выдал министерству финансов Анголы кредит в размере $1 млрд. Финансирование было предоставлено на общие цели».

Предполагалось, что Ангола получит машины в максимально короткие сроки (их нужно было отремонтировать и модернизировать до уровня Су-30КН), однако в 2015 году командующий ВВС страны генерал Франсиско Афонсо уточнил, что истребители будут поставлены к 2017 году. По состоянию на январь 2017 года ни одного самолета Ангола так и не получила. При этом директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, комментируя ситуацию с Су-30К, заявил: «Реализация контракта на поставку в Анголу самолетов продолжается в соответствии с договоренностями, подписанными сторонами».

По мнению главного редактора журнала «Экспорт вооружений» Андрея Фролова, проблем с Су-30К хватает: в первую очередь остро стоит технический вопрос, поскольку «у ангольцев могли появиться дополнительные требования»: «Чтобы довести бывшие в употреблении самолеты до кондиционного вида, нужна целая опытно-конструкторская работа». По словам собеседника “Ъ” в авиапроме, переговоры с Анголой находятся на достаточно ранней стадии, к тому же для приобретения еще шести Су-30К индийской партии ей понадобится отказаться от ряда вооружений, на закупку которых им выдавался кредит.

Замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко считает, что претендовать еще на шесть Су-30К может все равно только Ангола, поскольку самолетов такой модификации на вооружении ни у кого больше нет.