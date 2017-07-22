Дело против Путина передали в Гаагу 6 22.07.2017, 15:33

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Владимир Путин

Служба безопасности Украины передала в Международный суд ООН в Гааге доказательную базу о военных преступлениях РФ в Крыму и на Донбассе.

Большой массив информации насчитывает тысячи страниц.

Об этом в Киеве на брифинге заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает "112 Украина".

По его словам, представленные данные свидетельствуют о том, что РФ финансирует терроризм.

"Как вы знаете, Украина инициировала иск в Международный суд ООН относительно поддержки Российской Федерацией терроризма на востоке нашей страны. Мы передали тысячи страниц документов, документальных доказательств преступлений РФ на Донбассе и в Крыму", - сказал Грицак.

"По данным СБУ, на территории Украины уже погибло несколько тысяч российских военнослужащих и наемников", – отметил он.

Грицак добавил, что в интересах самих россиян остановить "трафик цинковых гробов российских наемников с территории Донбасса".

Он напомнил, что в Украине создана единая база ДНК пропавших без вести лиц.

"Сегодня в этой базе более 300 ДНК-профилей лиц, которые не совпадают с образцами пропавших без вести воинов АТО, украинских военных и гражданских. Некоторые из них однозначно принадлежат именно российским военным и наемникам", – заявил Грицак.