Дело против Путина передали в Гаагу

Дело против Путина передали в Гаагу6
- 22.07.2017, 15:33
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Служба безопасности Украины передала в Международный суд ООН в Гааге доказательную базу о военных преступлениях РФ в Крыму и на Донбассе.
Большой массив информации насчитывает тысячи страниц.
Об этом в Киеве на брифинге заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает "112 Украина".
По его словам, представленные данные свидетельствуют о том, что РФ финансирует терроризм.
"Как вы знаете, Украина инициировала иск в Международный суд ООН относительно поддержки Российской Федерацией терроризма на востоке нашей страны. Мы передали тысячи страниц документов, документальных доказательств преступлений РФ на Донбассе и в Крыму", - сказал Грицак.
"По данным СБУ, на территории Украины уже погибло несколько тысяч российских военнослужащих и наемников", – отметил он.
Грицак добавил, что в интересах самих россиян остановить "трафик цинковых гробов российских наемников с территории Донбасса".
Он напомнил, что в Украине создана единая база ДНК пропавших без вести лиц.
"Сегодня в этой базе более 300 ДНК-профилей лиц, которые не совпадают с образцами пропавших без вести воинов АТО, украинских военных и гражданских. Некоторые из них однозначно принадлежат именно российским военным и наемникам", – заявил Грицак.