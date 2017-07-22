Как белорусские власти раздаривают землю арабским шейхам 5 22.07.2017, 21:39

Фото: tut.by

Жители Минщины лишились 57 квадратных километров леса.

Около 57 кв. км белорусских лесов, полей, болот и даже рек оказались за забором. Столько земли в целом государство сдало в аренду на 99 лет нашим ближневосточным «друзьям» - Катару и Объединенным Аабским Эмиратам - под резиденцию и охотничьи угодья.

В этой серии "Автостопом по Беларуси" телеканал «Белсат» отправился в Смолевичский и Логойский районы, где обычные жители оказались отрезанными от земли, которую издревле считали своей. Люди, которые питались лесом, спасались в лесу, а сегодня наблюдают за любимыми местами через забор.