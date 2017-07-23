Порошенко рассказал, чего потребует во время переговоров «Нормандской четверки» 23.07.2017, 14:36

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Петр Порошенко

В случае невыполнения Россией обеспечения режима тишины ей грозит усиление санкций, согласно решению саммита G7.

Во время переговоров в нормандском формате президент Украины Петр Порошенко потребует от России немедленного обеспечения режима тишины. Об этом он сообщил в Facebook.

"Во время телефонной конференции в нормандском формате, которая планируется на следующей неделе, буду требовать немедленного обеспечения режима тишины", - написал Порошенко.

По словам Порошенко, в случае невыполнения - усиление санкций против России согласно недавнему решению саммита G7.