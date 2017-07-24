Майкл Фелпс устроил гонки с белой акулой

Майкл Фелпс устроил гонки с белой акулой1
- 24.07.2017, 9:56
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Спортсмен соревновался с хищником в рамках телешоу для телеканала Discovery.
Единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион, пловец Майкл Фелпс не смог «уплыть» от белой акулы.
Об этом пишет британская Daily Mail.
Спортсмен соревновался с хищником в рамках телешоу для телеканала Discovery. Впрочем, Фелпсу ничего не угрожало — его «соперник» был лишь компьютерной симуляцией.
В итоге 32-летний пловец в моноласте преодолел стометровку за 38.1 секунды, акуле потребовалось ровно на две секунды меньше.
Фелпс принимал участие в Олимпиадах 2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 годов. На Олимпиаде в Бразилии спортсмен объявил об окончании карьеры.