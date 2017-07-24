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Cкульптор Геник Лойко победил в конкурсе проектов памятника Скорине в Кишиневе

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  • 24.07.2017, 10:26
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Геник Лойко

Профессиональное жюри признало его заявку лучшей из девяти претендентов.

Победителем конкурса эскизных проектов памятника-бюста Франциска Скорины в молдавской столице Кишиневе стал минский скульптор Геник Лойко.

Его заявку профессиональное жюри признало лучшей из 9 претендентов, передает «Радыё Свабода».

Конкурс в мае объявило Министерство культуры Беларуси, его целью является воплощение наиболее выразительного образа белорусского первопечатника.

Согласно требованиям организаторов, композиционное и пластическое исполнение должно быть выполнено в лучших традициях классического и национального монументального искусства.

От начала на работу (с учетом использованного материала) предусматривалось потратить не более 150 тысяч рублей. Однако в процессе сумма была уменьшена в 10 раз.

По словам Геника Лойко, памятник будет установлен уже осенью в сквере напротив здания посольства Беларуси в Молдове.


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