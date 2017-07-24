Жизнь после Путина Игорь Яковенко

24.07.2017, 12:30

Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Каждому режиму в итоге приходит конец.

Этой колонкой я начинаю цикл публикаций о том, какой, в моем представлении, должна стать Россия после Путина. Полагаю, что она может стать разной, вполне возможно, что намного менее пригодной для проживания, чем при Путине. Отстранение от власти Путина и демонтаж того режима фашистского типа, который при нем был построен, это, несомненно, первостепенная задача, но ее решение не гарантирует, что Российское государство перестанет представлять угрозу для окружающего мира и для своих граждан.

Необходимо намного более глубокое преобразование страны, чем то, которое было осуществлено после слома советской власти и распада СССР, когда были сохранены те глубинные основы российского неблагополучия, которые вот уже почти восемь столетий мешают устроить на этой территории нормальную жизнь. Вот эти основы:

Имперский характер государства, при котором территория - главная ценность, важнее человеческой жизни и исторического времени. Россия – единственная в мире страна, которая после Второй мировой войны осуществила аннексию чужой территории, оккупировала Крым и присоединила его к себе, ведет агрессивную войну на востоке Украины и войну на уничтожение народа Сирии.

Милитаризм, как следствие имперства. Россия продолжает жить по формуле Александра 3-го: "у России есть только два союзника: ее армия и флот". Россия – мировой лидер по доле военных расходов от ВВП среди стран G20. Вот цифры: Россия – 5,3%, США – 3,3%, Индия – 2,5%, Франция – 2,3%, Австралия – 2,0%, Китай – 1,9%, Великобритания – 1,9%, Италия – 1,5%, Бразилия – 1,3%, ФРГ – 1,2%, Япония – 1,0%. При этом Россия еще и лидирует по части "секретных статей" бюджета – в бюджете на 2017 год они составляли пятую часть расходной части бюджета. То есть, доля военных расходов в бюджете РФ существенно выше той, которая обозначена официальной статистикой.

Ордынский тип власти – "внизу власть тьмы, а наверху тьма власти". Этот тип власти предусматривает абсолютизм верховного правителя, неважно как он называется, хан, великий князь, царь, император, генсек или президент. Россия была, и остается единственной страной, принадлежащей к европейской культуре, в которой главный начальник может сделать с любым подданным все что угодно в любой момент времени, поскольку не существует никаких институтов, ограничивающих его власть.

Унитарный характер страны, Москвоцентризм. Ложь в России начинается с названия, поскольку никакой "Российской Федерации" не существует, а есть абсолютно унитарное государство, в котором вся политическая, административная и финансовая власть находится в Москве. Верхняя палата парламента, Совет Федерации, который в порядке глумления называется "Палата регионов", состоит из людей, разными способами назначенных администрацией президента. Губернаторы – это марионетки Кремля, чья основная задача – обеспечение правильного голосования за президента и партию власти. В стране, где социально-экономические, культурные и религиозные различия между регионами больше, чем аналогичные различия между, например, землями в ФРГ или штатами в США, подобный способ госуправления губителен.

Этатизм, тотальное огосударствление страны. По экспертной оценке ФАС доля государства в экономике России в 2016 году достигла 70%, и за последние 10 лет увеличилась вдвое. В сфере СМИ государства более 90%. Если, конечно, не считать независимыми от государства формально частные структуры типа НТВ. Государство все больше влезает в частную жизнь граждан, диктуя, что им смотреть, что читать, кому кого и как любить, и тем самым, постепенно сползает от авторитаризма к тоталитаризму.

"Непереваренное прошлое". Германия "переварила" и оставила в прошлом нацизм. У Великобритании не болит фантомно Индия. В США мечты о восстановлении рабства и расовой дискриминации являются уделом маргиналов. В России культ архаики, как один из признаков "вечного фашизма" Умберто Эко, возведен в ранг государственной политики.

Именем России при Путине стал Сталин. Председатель КС РФ Зорькин вместе с Михалковым жалеет об отмене крепостного права. Впервые в истории России при Путине стал возможен памятник Ивану Грозному. Телевизор лопается от ностальгии по СССР, прославления НКВД, КГБ и ФСБ. Страна, утопленная в ошметках "непереваренного прошлого", обречена на воспроизводство элементов этого прошлого в будущем.

Что со всеми этими "богатствами" делать? В ответ чаще всего звучит глагол "валить". В обоих смыслах: "валить из" и "валить режим". Первый вариант это индивидуальный выбор каждого и не заслуживает публичного обсуждения. Проблема второго варианта в том, что никто из тех, кто заявляет о своих намерениях демонтировать путинский режим, не предъявил согражданам целостной программы выкорчевывания тех корней, благодаря которым в России постоянно вновь и вновь воспроизводятся подобные режимы.

В России изредка открываются окна возможностей. Последнее было в 1991 году. Была правда небольшая форточка возможностей в 1996 году, но ее тут же заколотили общими усилиями, да еще и забили досками крест-накрест для верности. В 1991 был шанс. Страна была доверчива и восприимчива к новым идеям, открыта будущему и была готова отринуть прошлое. Все перечисленные выше корни российского неблагополучия были беззащитны, их вполне можно было уничтожить и строить новую, нормальную Россию. Вместо этого было сделано все, чтобы сохранить условия воспроизводства режима фашистского типа…

Путинский режим рано или поздно похоронит себя, прежде всего в силу того, что его кадровая политика – это все большее понижение уровня руководителей. Проще говоря, ставка на дурака. Количество бессмысленных глупостей уже сейчас зашкаливает. Когда и как гора этих глупостей превысит запас прочности режима, предсказать невозможно, но это обязательно произойдет и окно возможностей вновь приоткроется. Важно, чтобы мы вновь не забили это окно всяким мусором…

Перечисленные выше шесть корней современного российского фашистского режима имеют парный характер: имперство неразделимо смилитаризмом, абсолютизм и самодержавие (ордынство)неизбежно приводит к Москвоцентризму, этатизм и ползучий тоталитаризм взаимосвязано с "непереваренным прошлым и тяготением к архаике. Поэтому мероприятия по корчеванию ростков фашизма из тела России должны учитывать этот парный характер самих ростков.

Первые шаги по возвращению России в круг нормальных стран после путинского изгойства достаточно банальны. Следует немедленно положить украденный Крым на место, вывести войска из Украины и из Сирии, закрыть за собой дверь, то есть обеспечить контроль Украины на всей протяженности своей восточной границы и прекратить спонсировать "ДНР", "ЛНР", а также режимы Абхазии и Южной Осетии. Все нормативные документы, возводящие имперские преступления путинского режима в ранг закона, включая соответствующие статьи Конституции РФ, в первые же дни отстранения от власти Путина должны быть признаны юридически ничтожными. Собственно, большая часть этих требований содержится в Заявлении Форума свободной России, которое подписали сотни людей.

Это первые меры гигиенического характера. Страна, вылезшая из путинской выгребной ямы должна умыться и почиститься. Но эти меры носят достаточно поверхностный характер и совершенно не гарантируют, что Россия вскоре не полезет в ту же выгребную яму или не отыщет новую.

Никакие законодательные препоны тут не работают, поскольку на очередном витке в стране вновь может случиться припадок имперства и Россия снова начнет кого-то бомбить и захватывать. Есть два шага, которые могут если и не гарантировать от ренессанса фашистской болезни, то, по крайней мере, существенно уменьшить вероятность рецидива. Это вступление в НАТО и отказ от собственного ядерного вооружения.

В отличие от перечисленных выше первых мер гигиенического характера, оба эти шага предусматривают процесс, который может растянуться на годы. Важна декларация нового курса внешней и оборонной стратегии России, которая хочет стать нормальной страной.

Не сомневаюсь, что обе эти идеи будут встречены крайне скептически. Попробую обосновать.

Первый шаг – вступление в НАТО – будет означать, что Россия отказывается от противостояния с Западом и готова не на словах, а на деле взять на себя часть ответственности по борьбе с международным терроризмом. Убедить Запад в том, что Россия становится нормальной страной и ей можно доверять, будет не просто. Тем более, что в странах НАТО немало тех, для кого противостояние российской агрессии стало делом жизни, и потеря "любимого врага" станет экзистенциальным вызовом. Ну, так кто сказал, что будет легко тащить из болота такого бегемота, как Россия?

Еще больше сомнений и возражений вызовет идея добровольного отказа России от ЯО. Стоило мне заикнуться об этом в эфире Радио Свобода, как тут же посыпались протесты в диапазоне от "какой дурак откажется добровольно от ЯО?" до "вы хотите оставить страну без защиты от внешней агрессии, например, Китая!".

Сначала про дурака, который откажется добровольно от ЯО. Полагаю, что это вполне может быть тот же самый дурак, который добровольно откажется от возможности, придя на вершину российской власти, присвоить на черный день пару-тройку десятков миллиардов баксов, будет готов добровольно уступить место на российском троне другому человеку и сможет сам ограничить свою власть, которая в момент его прихода к ней будет еще абсолютно беспредельной. Я таких дураков знаю не только в мировой, но и в российской политике. Называть поименно не буду, чтобы не смущать.

Что касается превращения безъядерной России в жертву агрессии Китая или какого-то иного хищника, то хочу напомнить, что отказ от ЯО, конечно, возможен только после вступления России в НАТО. Не думаю, что сегодня есть страна, готовая напасть на территорию, которая накрыта натовским "защитным зонтиком", а, кроме того, обладает достаточным потенциалом обычных средств обороны . Проблему КНДР обсуждать не стоит, поскольку товарищ Ким в данный момент прилагает все силы, чтобы докинуть свой пролетарский ядерный булыжник до США, и то, что эта страна является первой ядерной державой мира, его совершенно не останавливает. Возвращаясь к Китаю, полагаю, что для России опасна не военная агрессия, а угроза поглощения второй экономикой мира, которая со временем почти неизбежно станет первой.

Актуальность отказа от ЯО в том, что сам факт его наличия создает угрозу возрождения имперства. Миллионы гиркиных, прохановых и прилепиных никуда не денутся, как никуда они не делись в 1991 году. Тогда они потерпели временное поражение, но довольно быстро оправились, и через 9 лет настало их время. Основой и необходимым условием имперского ренессанса Путина было наличие ядерного чемоданчика. Без размахивания ядерной бритвой перед глазами Запада была бы невозможна Мюнхенская речь, 08.08.08., а уж тем более аннексия Крыма, война против Украины и геноцид сирийского народа. У гадины русского фашизма надо вырвать ядерные зубы. Для тех, кому неприятно слово "гадина", сформулирую нежно: "спички детям не игрушка!".

Долой самодержавие

Чтобы вытащить из России вертикаль абсолютизма, необходимо первым делом убрать из Конституции главу 4-ю, которая называется: "Президент Российской Федерации". Просто стереть ластиком все статьи от 80-й до 93-й. Когда милейшие, интеллигентнейшие люди, включая профессоров В.Л.Шейниса, А.А.Собчака, С.М.Шахрая и члена-корреспондента РАН С.С.Алексеева, писали эту самодержавную конституцию и запихивали туда совершенно ордынскую главу № 4, они, несомненно, держали в голове две вещи. Первое: что самодержавным властелином будет Ельцин. Второе: что самодержавный властелин Ельцин будет слушать всегда именно их компанию и будет эта симфония ордынской власти и либеральной интеллигенции продолжаться вечно. Я не знаю, у кого из авторов этого безумного текста и в какой момент произошло осознание того, "чего они натворили", и произошло ли это осознание вообще.

В российском телевизоре принято смеяться над американским президентом, который по рукам и ногам связан парламентом, судами, СМИ и гражданским обществом. Это в стране, где государственное устройство считается супер-президентским. Радостно хихикающим соловьевым-киселевым, возможно, не приходит в голову, что экономическая мощь и процветание США непосредственно связаны с тем, что президент в этой стране не всевластен.

Человеку, который хочет вылечиться от алкоголизма, не стоит пропускать рюмочку за обедом. Это вполне нормальное удовольствие для обычного гражданина, для бывшего алкоголика может вернуть его в прошлый кошмар. Ордынскую самодержавную вертикаль из России надо выдергивать с корнем, которым в данный момент является институт президентства. Парламентская республика, избираемый парламентом и подотчетный парламенту премьер – вот путь России к политической нормальности.

Обратная сторона самодержавного абсолютизма – москвоцентризм политики и экономики, унитарный характер управления страной. Вытоптанное местное самоуправление, превращение регионов России в территории, населенные рабами, которые не имеют права сами выбирать себе власть и судьбу, лишает страну всякого, а не только нормального будущего.

Путь от унитарного государства к федерации для России может оказаться непреодолимо трудным. Как ни парадоксально, возможно, проще будет "собрать Россию" снизу, то есть начать с Конфедерации. Вместо ельцинского барского "берите суверенитета, сколько хотите", просто объявить суверенитет всех субъектов РФ и принять документ, аналогичный "Статьям Конфедерации", как это было в США в 1777 году. Конфедерация – самое неустойчивое устройство страны, срок их жизни недолог, обычно они довольно быстро сливаются в федерацию, как это произошло с теми же США или Швейцарией. Но это сугубо временное состояние может быть необходимым этапом для того, чтобы россияне в регионах почувствовали вкус свободы и независимости и осознанно передали часть властных полномочий федеральному центру.

Как правильно расстаться с прошлым

После Нюрнбергского процесса ставить памятники Гитлеру и говорить, что он был эффективным менеджером, в Германии стало затруднительно. Немцам помогли расстаться с прошлым всей планетой. Народы большинства других стран это смогли сделать самостоятельно. В России прошлое пожирает настоящее и не пускает в будущее. Попытка в 1992 году провести свой Нюрнберг в форме суда над КПСС провалилась. Иначе не могло быть, поскольку КПСС судили по законам, созданным самой КПСС, судьи КС, которые были членами КПСС , а во главе страны стоял бывший кандидат в члены Политбюро КПСС.

По этой же причине все разговоры о люстрации в начале 90-х были абсурдны. Ставка на Ельцина как на лидера демократических реформ вполне возможно была разумной, но такие опции как люстрация и российский вариант Нюрнберга не предусматривала. А после наделения ЕБН полномочиями, превышающими полномочия императора всея Руси, и о демократических реформах следовало забыть.

Провести процесс десоветизации и депутинизации России без такой неприятной меры, как люстрация, скорее всего, не получится. Характер этой процедуры, ее масштаб и круг лиц, которых она должна коснуться, требует широкого общественного обсуждения. Для примера тезисно изложу свое видение депутинизации сферы медиа, в которой, на мой взгляд, должны пройти два масштабных процесса. Во-первых, должны быть ликвидированы все без единого исключения государственные СМИ и СМИ аффилированные с государством. На их материальной базе, с использованием их частот должны быть созданы общественные СМИ.

Какая модель общественных СМИ наиболее адекватна для России: британская BBC, австралийская ABC, или японская NHK– тема публичных дискуссий с профессионалами. Люстрации должны быть подвергнуты все без исключения сотрудники государственных СМИ. Это означает, что никто из киселевых-соловьевых, включая их редакторов, монтажеров, операторов и продюсеров не сможет перейти на работу в общественные СМИ. В нормальной России не может быть ограничений на работу в частных СМИ, поэтому, если тот же условный Соловьев или условный Киселев сможет избежать суда, за точто он в своих эфирах побуждал людей к совершению преступлений, то каждый из них должен иметь возможность продолжить свою деятельность в частных СМИ.

Что же касается других сфер, то люстрация должна коснуться судейского корпуса, депутатов, сотрудников администрации президента, части силовиков и правительства. Никто из тех, кто работал в путинском режиме в этих структурах, не может иметь отношения к властным структурам в нормальной России…

Данные тезисы не программа какой-то партии или движения. Это приглашение к разговору о том, какой мы хотели бы видеть Россию. Отдаю себе отчет в том, что многим написанное выше покажется маниловщиной. Действительно, вероятность реализовать написанное далека от 100 процентов. Но без этих мер невозможно преобразовать Россию в страну для нормального проживания. А без ясного плана, что надо делать, и без пресловутого "образа будущего" шансы на выход из вечного круговорота русского фашизма не близки к нулю, а просто ему равны.

Игорь Яковенко, yakovenkoigor.blogspot.ru