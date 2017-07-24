И долго ли после этого протянет Путин 5 Cлава Рабинович

24.07.2017, 10:29

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Слава Рабинович

Террористов нужно лишить финансирования.

Хотите дам совет украинским властям?

Ну, с исками против России на общую сумму в 1 триллион долларов они меня уже НЕ послушали, ещё в 2014 году. Ведь именно так я тогда оценил суммарные иски по Крыму и Донбассу (500 млрд долларов в каждой категории, в агрегате). И?

Теперь ещё.

Крым аннексирован. В нём – оккупационные власти и кремлёвские террористы. Донбасс аннексирован де-факто. Там – оккупационные власти и кремлёвские террористы. Мало того, что в Крыму введён рубль, как расчётная валюта, так ещё и на востоке Украины, де-факто, введён рубль. «Кто-то» (I wonder who) это всё финансирует.

А также «кто-то» финансирует продолжающуюся оккупацию Крыма, нелегальное строительство Керченского моста, милитаризацию полуострова. «Кто-то» финансирует террористов на востоке Украины, от вооружений до боеприпасов до довольствия до горючего до всего остального.

СБУ может точно установить всю цепочку этого финансирования? От Путина, через Министерство финансов, и далее по всему пути? Кто все эти физические лица, кто все эти лица юридические?

УК РФ, статья 205.1 «Содействие террористической деятельности», там всё написано. Но она будет применена после смены путинского режима. А сейчас – иски в международные суды, в связи с финансированием терроризма. Тяжкое международное преступление. Подключаем Минюст США, ЦРУ, ФБР и Минфин США.

Добиваемся санкций против ЦБ РФ, Минфина РФ, против физических лиц, от Эльвиры Набиуллиной и Антона Силуанова, до всех остальных, во всей цепочке.

Вся доказательная база – из Киева в Гаагу и в Вашингтон. Высаживаем в Гааге десант юристов, а в Вашингтоне – десант лоббистов.

Или хрен с ними, как и с исками на 1 триллион?

Будет интересно посмотреть, как все эти набиуллины, силуановы, орешкины, грефы, костины, ротенберги, ковальчуки, пригожины и прочая мерзота завертятся волчком, под жёсткими персональными санкциями (некоторым из них уже не привыкать).

И долго ли после этого протянет Путин. Финансируя терроризм.

Слава Рабинович, «Фейсбук»