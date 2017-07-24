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Михаил Жемчужный о переводе в Горки: К бою готов

  • 24.07.2017, 13:35
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Михаил Жемчужный

Политзаключенный рассказал о первых впечатлениях с нового места отбывания наказания.

Правозащитница Татьяна Ревяко получила от Михаила Жемчужного письмо с Горецкой исправительной колонии №9, куда политзаключенного неожиданно перевели из Волковыска. Некоторое время о его местонахождении точно ничего не было известно, пишет ПЦ «Весна».

Политзаключенный рассказывает об особенностях своего этапирования и о первых впечатлениях с нового места отбывания наказания.

«Причин перевода в Горки мне не сообщили, - пишет Жемчужный. - В Волковыске проблем до последнего дня не было. Этап был сложный, на выживание! Два "столыпина", 4 автозака в 30 градусов. Я выжил, значит со здоровьем порядок. Заодно Гродненскую тюрьму увидел. Жду серьезных провокаций, к бою готов».

Первые впечатления Михаила Жемчужного от горецкой колонии:

«Зона большая, зеленая, много деревьев. Приняли благосклонно, читают газеты, меня узнали, относятся пока без тени злорадства, скорее с пониманием и сочувствием ... Здесь проявилась положительная особенность - кормят по объему в 2 раза больше, чем в Волковыске, по качеству еще лучше. На завтрак в каше много курятины, а на обед мне попал кусок чистого мяса, которое даже в ложку не вмещалось. Давно мясо не видел».

Михаил Жемчужный сообщает в письме, что на 10 июля (как раз в тот день, когда политзаключенного отправили на очередной этап) было назначено заседание Минского областного суда о восстановлении сроков обжалования 3 последних взысканий, вынесенных ему еще в Новосадах, а 20 июля должно было состояться еще одно заседание, также в Минском областном суде по последних взысканиях. Результаты этих судов пока еще неизвестны.

Адрес Михаила Жемчужного: 213410, Могилевская область, г. Горки, ул. Добролюбова, 16, ПК-9, "Карантин".

Напомним, основатель "Платформ Инновейшн" Михаил Жемчужный в июле 2015 года был осужден Витебским областным судом к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 23 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела кассационную жалобу и назначила ему более строгое наказание - шесть с половиной лет лишения свободы.

Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 376 (части 1 и 2), ч.5 ст. 16, ст. 375 (часть 1) и ст. 431 (части 1 и 2): подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну; незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, в том числе - повторно; даче взятки и даче взятки повторно.

Белорусскими правозащитниками Михаил Жемчужный признан политическим заключенным.


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