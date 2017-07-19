Михаил Жемчужный: За один час заказали на этап, скорее всего в Горки 2 19.07.2017, 15:48

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МИХАИЛ ЖЕМЧУЖНЫЙ

ФОТО: RFE/RL

До сих пор адвокат политзаключенного не знает точного места содержания своего подзащитного.

После того, как 13 июля представители администрации исправительной колонии №11 в Волковыске, где политзаключенный содержался ранее, на словах сообщили адвокату, что 10 июля Михаил Жемчужный был переведен в ИК №9, новой информации пока не удалось получить, пишет ПЦ «Весна».

На звонки в Горецкую колонию сообщают, что информацию могут представить только на письменные запросы, в том числе и от законного представителя.

Адвокат по этому поводу обратился с письменным запросом к администрации исправительной колонии №9 в Горках, однако ответа еще не дождался.

К правозащитникам попала небольшое сообщение от Жемчужного, в котором он кратко пишет об обстоятельствах своего неожиданного и быстрого перевода в другое место отбывания наказания.

«За 1 час заказали на этап. Скорее всего в Горки. Но не 100%».

Напомним, основатель «Платформа Инновэйшн» Михаил Жемчужный в июле 2015 года был осужден Витебским областным судом к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 23 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела кассационную жалобу и назначила ему более строгое наказание - шесть с половиной лет лишения свободы.

Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 376 (части 1 и 2), ч.5 ст. 16, ст. 375 (часть 1) и ст. 431 (части 1 и 2): подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну; незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, в том числе - повторно; даче взятки и даче взятки повторно.

Белорусскими правозащитниками Михаил Жемчужный признан политическим заключенным.