Как Киев отличается от Минска 24 Станислав Павлинкович

24.07.2017, 16:32

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Побывал в Киеве. В свободном европейском городе.

Осталась масса приятных впечатлений и положительных эмоций. Я был там впервые и приехав, я словно окунулся в совершенно иной мир. Там потрясающие и удивительные люди: добрые, отзывчивые, улыбчивые, всегда помогут советом или помощью в трудной ситуации. И, кстати, очень предприимчивые.

В городе всё пропитано атмосферой свободой, на улицах даже в час пик практически не встретишь полицейских. Да и то они лишь в случае крайней необходимости могут задержать человека. Не существует каких-либо запретов, ограничений, направленных на притеснение прав человека, имеющих место, к сожалению, в диктаторской Беларуси. Разрешено практически всё, о чём беларусы могут только мечтать.

Красивая архитектура со множеством объектов достопримечательности, мест отдыха и т.д. От совка там уже ничего не осталось. Действительно, есть на что посмотреть.

Частный бизнес и рыночная экономика там в приоритете. Куча магазинов, бутиков, кафе, ресторанов, глаза разбегаются. Немало мировых брендов там присутствует. Видно, что страна стремительно приобщается к западной цивилизации и это не может не радовать.

Хорошо, что власть там чтит память героев “Небесной Сотни” и защитников Революции Достоинства. Хотя, коррупция никуда не делась и уровень жизни пока ещё не повысился. Но страна движется в правильном направлении и положительные сдвиги видны невооружённым глазом. И как это не прискорбно звучит, жертвы на Майдане были не напрасны. Есть у Украины будущее, чего не скажешь о нашей стране. Советую всем посетить Киев.

Слава Украине! Жыве Беларусь!

Станислав Павлинкович, Фейсбук