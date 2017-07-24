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Научный руководитель Путина стал долларовым миллиардером

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  • 24.07.2017, 16:38
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Фото: vedomosti.ru

Ректор университета, в котором Путин защитил диссертацию, заработал первый миллиард.

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, прославившийся как человек, под руководством которого когда-то защитил кандидатскую диссертацию президент России Владимир Путин, уже не первый год оказывается самым богатым среди руководителей российских вузов: за 2016 г. он задекларировал доход в 195,7 млн руб. против 277 млн руб. годом ранее. Для сравнения: по данным РБК, у идущего за ним следом ректора РАНХиГС Владимира Мау в 2016 г. доход был втрое меньше – 64,5 млн руб, пишут «Ведомости».

Но декларации Литвиненко отражают лишь малую часть его состояния. В этом году ректор стал долларовым миллиардером, доведя в апреле свою долю в одном из крупнейших в мире производителе удобрений, компании «Фосагро», до 19,35% акций. По состоянию на минувшую пятницу стоимость этого пакета составила 59,9 млрд руб. ($1,01 млрд). Литвиненко – второй по величине совладелец «Фосагро» после основателя компании, экс-сенатора от Мурманской области Андрея Гурьева и его семьи: они контролируют 48,48% акций. На третьем месте – бывший гендиректор, член совета директоров компании Игорь Антошин с 7,07%, еще 25,1% акций в свободном обращении.

При этом 62-летний Литвиненко всю жизнь проработал в горном университете. Возможно, бизнес у него и был. Но даже если и так, то небольшой: по данным «СПАРК-Интерфакса», полному тезке ректора горного университета принадлежало 20% в фирме «Кребс», зарегистрированной в пос. Толмачево Лужского района Ленинградской области с уставным капиталом 5000 руб. Фирма существовала с 1992 по 2009 г. и специализировалась на производстве пиломатериалов, железнодорожных и трамвайных шпал. «Это был его бизнес, помню, он часто брал меня с собой в какой-то большой цех, там было много разного оборудования, часто звучало «деревообработка», – вспоминает 34-летняя дочь Литвиненко Ольга. Когда-то она работала с отцом, но позже рассорилась (см. врез). Партнером тезки Литвиненко по «Кребсу» с 20% был Николай Проскуряков – так же звали предыдущего ректора горного университета.

Сам Литвиненко мало рассказывал о себе и своих активах журналистам – в его официальной биографии не указано даже место рождения. Отказался он отвечать и на вопросы для этой статьи, переадресовав «Ведомости» в «Фосагро».


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