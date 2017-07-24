Белорусы после землетрясений в Турции и Греции: Хотели улететь, но согласились остаться 24.07.2017, 17:52

Фото: Reuters

Землетрясение на греческом острове Кос и в турецком городе Бодрум не испугало белорусских туристов.

Представители турбизнеса отмечают, что пока никто от туров не отказался и раньше срока домой не улетел. На Анталийское побережье из Бодрума тоже никого не перевозили, пишет tut.by.

Напомним, на прошедших выходных, 22 июля, возле курортных районов Турции и Греции произошли два повторных подземных толчка. Они были слабее по интенсивности по сравнению с землетрясением 21 июля магнитудой 6,7. Основной его удар пришелся на курортный город Бодрум в Турции и греческий остров Кос. Специалисты предупреждают: подземные толчки будут ощущаться еще три недели.

Чартеры из Беларуси на Кос не летают. Четыре года назад они были, но по словам Ольги Юхневич, специалиста по рекламе туроператора «АэроБелСервис», самолеты не заполнялись, поэтому их отменили.

Сегодня из нашей страны есть чартеры в греческие Салоники, Кавалу, на полуостров Пелопоннес, острова Закинф, Корфу, Крит и Родос. Из них ближе всего к Косу находится остров Родос. Если по прямой, то он расположен на расстоянии чуть больше 97 километров. Ольга Юхневич замечает, что отказов и вопросов по турам на Родос, как и по другим греческим курортам, из-за прошедших землетрясений у туристов не было.

— По Кушадасам было два вопроса. Туристы запросили информацию, но от туров не отказались. Они туда полетят в августе. И был один вопрос по Бодруму, но тоже отказа от тура нет, — оценивает она возникшие у клиентов беспокойства по турецкому направлению.

Анастасия Позднякова, специалист по рекламе и PR туроператора по Греции Mouzenidis Travel, тоже говорит, что никто от путевок в Грецию из-за стихии не отказывается.

— Мы летаем по другим греческим направлениям, которые находятся далеко от эпицентра землетрясения. Пострадавший регион расположен ближе к Турции. Чартеров на Кос у нас нет ни из Минска, ни из Москвы. Туристы новости смотрели, поэтому переживают и волнуются. Но когда мы показываем карту, и они видят, что место куда летят, далеко от пострадавших регионов, никаких отказов не следует. Снижения спроса мы не видим. При этом в Греции есть наши офисы и мы постоянно с ними на связи, партнеры говорят, что у них все спокойно и отличная погода, — рассказывает она.

Фото: Reuters

В минском офисе туроператора TEZ TOUR прокомментировали, что сейчас в Бодруме и Мармарисе по линии их компании находится около 20 туристов, вылетевших из Беларуси. Пострадавших среди них нет.

— Все туристы продолжают отдых согласно программе тура. Отказов от запланированных туров в курортные города Мармарис и Бодрум не поступало, — заметили в компании.

Алена Сапильникова, заместитель генерального директора по продукту туристической компании «Топ-Тур», рассказывает, что брони по Турции, как шли, так и идут сейчас. Ни одного отказа из-за случившегося там на прошлой неделе не было.

— Сегодня кто-то раньше хотел вернуться из Измира, там небольшой отголосок землетрясений был. Но билетов нет, поэтому туристы согласились остаться. Такого, чтобы сильно кто-то был обеспокоен ситуацией, не встречала.

По словам специалиста, туристы не просили перевезти их на Анталийское побережье, и в самом агентстве Анталью вместо Бодрума из-за случившегося не предлагают.

— Опасения не оправданы. По разговорам с партнерами: у них там все спокойно. Они нас уверяют, что у них ничего серьезного не случилось, — говорит она.

Фото: Reuters

Павел Рысик, руководитель турагентства «Дискаунтер путешествий, заметил, что от них в Бодруме было четыре туриста. Никого из них на Анталийское побережье не перевозили. Двое из них сегодня уже полетят домой, так как тур закончился, еще два человека останутся отдыхать.

— Вчера вечером с ними общались. Все спокойно, — говорит он.